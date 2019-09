Serie A femminile, la Roma stecca la prima: il Milan vince 3-0

Ultimo aggiornamento: 14:47

Parte male la stagione della Roma. Il Milan batte meritatamente 3-0 le giallorosse al debutto in campionato al “Tre Fontane” portando a casa l’intera posta in palio. Davanti agli occhi della ct della Nazionale Milena Bertolini, le ragazze di Maurizio Ganz si candidando prepotentemente ad un ruolo di protagoniste del campionato. Troppo brutta la Roma per essere vera. Il risultato forse è troppo largo, ma rispecchia quello visto in campo. Di Heroum, Conc e Giacinti le segnature rossonere, arrivate tutte nella ripresa.LE SCELTELa Bavagnoli, che deve rinunciare a capitan Bartoli per squalifica, si affida subito alla regia della Giugliano e alla fantasia di Serturini e Andressa davanti nel suo 4-3-3 iniziale. Come punta centrale la debuttante in maglia giallorossa Thestrup. Modulo speculare per Maurizio Ganz. Jane metronomo davanti la difesa, Giacinti riferimento offensivo con Bergamaschi e la colombiana Andrade ai lati.PRIMO TEMPO A TINTE ROSSONEREIl Milan parte compatto e propositivo, riuscendo subito a trovare la quadra in mezzo al campo. Jane detta i tempi verticalizzando per Giacinti e Bergamaschi, abilissime a sfruttare la propria velocità. La Roma ci capisce poco. Distanti i reparti e il trio offensivo non riesce mai a mettersi in mostra. Si gioca con lo stesso modulo, ma il Milan trova sempre la superiorità in mezzo grazie alla Andrade, abile a muoversi tra le linee. Le occasioni sono poche, causa anche il gran caldo. Ma una clamorosa capita al Milan con Bergamaschi imbeccata in profondità: l’attaccante rossonera però, al posto di servire Giacinti che avrebbe segnato a porta sguarnita, spara addosso alla Pipitone in uscita disperata. Una scelta sbagliata che lascia inchiodato il risultato alla fine del primo tempo.IL MILAN PASSA ALL’INCASSONon cambia nella ripresa il leitmotiv della partita. Anche se è la Roma ad avere la palla buona per il vantaggio. E l’occasione capita sui piedi dell’ex Giugliano che spedisce sulla traversa un calcio di punizione dal limite dell’area. Ma è un fuoco di paglia perché il Milan riprende a correre e passa meritatamente al 24’ con Heroum: traversone di Bergamaschi e appoggio mancino da pochi passi per la centrocampista rossonera. La Roma ci prova ma senza creare grattacapi all’attenta difesa rossonera. Ganz indovina anche la mossa in campo spostando Valentina Giacinti a sinistra nel tridente offensivo. Ed è proprio la capitana a servire l’assist per il raddoppio di Conc ed a chiudere personalmente la contesa a 2’ dal gong. Finisce così. 0-3 con poco spazio alle recriminazioni.