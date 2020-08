Serie A femminile, prima vittoria della Roma: 2-0 al Bari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ladi Betty Bavagnoli conquista la prima vittoria della stagione. 2-0 sulla Pink Bari con reti nella ripresa di Andressa e di Paloma Làzaro, al secondo centro in campionato dopo quello di domenica scorsa in casa del Sassuolo. Un’affermazione meritata per le giallorosse. Che dietro non hanno concesso nulla ma davanti hanno sprecato troppe occasioni. Perché prima del rigore conquistato da Làzaro – impatto determinante sulla partita della spagnola che ha preso il posto di Thomas – e poi realizzato dalla brasiliana, la Roma ha sbagliato l’impossibile al cospetto di Myllyoja: prima Bonfantini, poi Andressa e infine Serturini non sono state cattive dentro l’area di rigore, facendo fare una figura eccezionale al portiere finlandese della Pink Bari. C’è da lavorare ancora, senza dubbio. Ma i tre punti sono fondamentali per rimanere agganciate alla Juventus e al Milan che sono a punteggio pieno. E servono anche per dare quella fiducia necessaria in vista del prossimo impegno.BAVAGNOLI AZZECCA LE MOSSEMerito va dato anche a Bavagnoli. Che decide a inizio ripresa d’inserire Làzaro per trovare quel punto di riferimento offensivo che è mancato nei primi 45’. E la spagnola è entrata immediatamente in partita. Non solo si è guadagnata il rigore ma è anche riuscita a chiudere la gara con il gol in spaccata sull’assist di un’altra neontrata: Hegerberg. Prima del vantaggio comunque le giallorosse hanno anche colpito una traversa con Annamaria Serturini, sfortunata nell’occasione, che era riuscita con la botta di sinistro a sorprendere Myllyoja. In ogni caso, visto la vittoria odierna del Sassuolo sul campo dell’Inter, è da rivalutare anche il pareggio arrivato al debutto.INTER, CHE BOTTA. SORBI RISCHIA?E sì, perché la squadra di Piovani è andata a vincere 1-4 sul campo delle nerazzurre. In piena crisi d’identità la squadra di Sorbi che è alla seconda sconfitta consecutiva subendo quattro reti (4-0 alla prima a Firenze). Doppietta di Pirone per le neroverdi e reti di Tomaselli e Dubcova. Inutile per l’Inter il gol di Moller che, in questo caso, non è riuscito nemmeno a rendere meno amaro il passivo. Forse è presto, dopo 2 giornate, ma la panchina di Sorbi potrebbe già iniziare a traballare. L’avvio dell’Inter è sicuramente choc in questa stagione. E Zhang, che ha deciso comunque di puntare sulla squadra femminile, potrebbe prendere delle decisioni subito. Saranno decisive le prossime ore, anche se probabilmente si aspetterà la prossima giornata. Poi infatti ci sarà lo stop per gli impegni della Nazionale di Milena Bertolini e potrebbe esserci più tempo per ponderare una decisione così importante. Rimane il fatto che nessuno si aspettava queste due pesanti sconfitte che devono far riflettere.