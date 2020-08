Serie A femminile, il Milan di Ganz vince al debutto. Per la Roma solo pari con il Sassuolo

Ultimo aggiornamento: 22:56

Anche ildi Maurizio Ganz – dopo Juventus e Fiorentina – vince al debutto. 1-0 per le rossonere sulla. Decide al 15’ la rete della giovane Longo, che poi esultando s’infortuna e deve uscire dal campo. È stato un Milan convincente soprattutto nel primo tempo e che non è riuscito a sfruttare le occasioni da gol create. Prima del vantaggio infatti siache Dowie hanno avuto delle buone opportunità non concretizzate. Nella ripresa la Florentia ha cercato il pari con Martinovic, ma è stata decisiva Korenciova nell’anticipare l’attaccante nel momento dell’impatto col pallone. Nei 4’ di recupero non succede nulla e Ganz inizia così col piede giusto. Adesso toccherà alla Roma confermare il pronostico nell’ultima gara del primo turno di campionato. Giallorosse impegnate sul campo del Sassuolo.Il sogno per il debutto in serie A per lasi trasforma presto in un incubo. È tutto troppo facile per l’che s’impone addirittura per 10-0. Tripletta di Polli, doppiette di Benedetta Glionna e di Leonessi, reti di Prugna, Cinotti e Dompig per le toscane. È evidente che non c’è stata partita e per la squadra neopromossa dopo una stagione esaltante in serie B si profila un campionato durissimo sotto tutti gli aspetti. C’è da intervenire ancora sul mercato. Per l’Empoli invece avvio soft che dà comunque l’idea di una squadra concentrata fino alla fine che cercherà di divertirsi. Non sono questi sicuramente dei test attendibili per capire il vero valore della rosa, ma iniziare con i tre punti e la testa della classifica non è sicuramente male. Inoltre, la squadra di Alessandro Spugna (arrivato dalla Primavera della Juventus) piazza la seconda vittoria più ampia nella storia del campionato femminile. In testa c'è la Fiorentina (11-0 contro il Vittorio Veneto) in una gara del 2015.Se si vuole guardare il bicchiere mezzo pieno possiamo dire che la Roma, alla prima, a differenza di quanto successo nelle passate due stagioni, non ha perso. Ma l’1-1 maturato sul campo del Sassuolo lascia l’amaro in bocca alle giallorosse che, ancora una volta, hanno mostrato i soliti problemi: nel momento di ammazzare la partita per manifesta superiorità non ci riescono. E alla fine pagano dazio e vengono raggiunte nella ripresa da una squadra, quella neroverde, che entra in campo con il piglio giusto e mette alle corde Bartoli e compagne. Si potrebbe anche discutere sull’intervento da rigore non ravvisato dall’arbitro per un fallo subito da Bonfantini da Dubcova. Si era ancora sullo 0-1 e la partita avrebbe potuto sicuramente avere una piega diversa. O anche sul campo reso pesantissimo dalla pioggia che non ha sicuramente aiutato una squadra che gioca palla a terra. Ma alla fine rimane solamente il risultato e la squadra di Bavagnoli deve fare mea culpa.La nota positiva arriva dall’attaccante spagnola arrivata dalla Fiorentina. Subito in gol al debutto con un colpo di testa che non ha lasciato scampo a Lemey. Dopo il vantaggio la Roma ha avuto la partita in mano: ma non è riuscita a concretizzare l’enorme predominio territoriale mostrato nei primi 45’. Un peccato mortale pagato a caro prezzo nella ripresa, quando il Sassuolo è tornato dagli spogliatoi con un altro spirito e ha trovato il meritato pareggio con la zampata di Valeria Pirone, abile ad anticipare Pettenuzzo e a battere Ceasar. Il forcing finale ha prodotto solamente una conclusione di Hegerberg dalla distanza facile preda del portiere emiliano. Finisce con un pari. L’unico di giornata. Non da buttare, ovviamente. Ma che è difficile da digerire per quello visto in campo.