Serie A femminile, pronto riscatto del Milan: 3-0 all'Empoli

Riscatto immediato per il Milan. Le ragazze di Maurizio Ganz vanno a vincere (0-3) sul campo dell’Empoli e, almeno per una notte, tornano in testa alla classifica insieme alla Juventus. Un risultato tutt’altro che scontato per le rossonere contro una squadra ostica che ha comunque dato filo da torcere. Perché prima del vantaggio di Jane (23’), che ha sfruttato al meglio l’assist di Giacinti, sono state le padrone di casa ad avere l’occasione migliore con Polli. Dopo aver messo sui binari giusti la partita però, il Milan ha rischiato fondamentalmente poco dalle parti di Korenciova (fortunosa l’occasione di Toniolo che ha colpito la traversa). E l’ha chiusa nel finale prima con la rete di capitan Valentina Giacinti (81’) e poi con quella Tucceri (90’). Una vittoria di personalità per il Milan che dimostra di aver già messo alle spalle la cocente sconfitta contro la Juventus. Vince anche la Florentia San Gimigliano, che grazie al rigore sotto l’incrocio di Sofia Cantore (88’) riesce a battere un indomito Napoli (1-0) che rimane così all’ultimo posto in classifica. Vittoria importante invece per le padrone di casa, che dimenticano in questo modo l’inattesa disfatta contro San Marino dello scorso weekend. Nel terzo anticipo di giornata, dopo quattro sconfitte consecutive, trova la prima affermazione della stagione l’Hellas Verona che grazie a Bragonzi (33’) batte la Pink Bari (1-0). Anche in questo caso è stato decisivo un tiro dagli undici metri che ha permesso così alle ragazze di Matteo Pachera di brindare alla prima gioia in campionato. Le gare di oggi comunque sono state l’antipasto per Inter-Roma (12:30) e Juventus-Fiorentina (17:00) che si giocheranno domani. Entrambe le partite, oltre che da Tim Vision, saranno trasmesse da Sky per una domenica che si preannuncia elettrizzante.

