Serie A femminile, il Milan centra la seconda vittoria consecutiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ildi Maurizio Ganz – in attesa di Juventus-Empoli di stasera – vola in testa alla classifica. Come detto tutto facile per le rossonere sul campo del San Marino (0-5). L’unica nota negativa della giornata è cheancora non si è sbloccata in campionato. E non ci è riuscita nemmeno contro una squadra che in due partite ha preso 15 gol. Ma poco male, perché il tempo c’è e l’azzurra tornerà decisiva in altre partite. A mettere il proprio nome nel tabellino dei marcatori ci hanno pensato Grimshaw e Dowie, due gol a testa, e Agard, che al 12’ ha aperto le danze. Il Milan ha evidentemente avuto vita facile senza nemmeno pigiare più di tanto il piede sull’acceleratore. La differenza dei valori in campo è stata abissale. Ma anche da queste partite si cresce per capire che non si deve lasciare nulla al caso. Nell’altro anticipo della seconda giornata importante vittoria della(1-0) sull. E primo gol con la nuova maglia (e rete dell’ex) per Sofia Cantore: la conclusione di destro per uno dei migliori talenti del panorama italiano non lascia scampo a Dongus e permette alle toscane di dimenticare la sconfitta al debutto. Ferme al palo invece le ragazze di Pachera, che pagano un calendario decisamente in salita.