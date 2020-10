Serie A, è del Milan anche il derby femminile: 4-1 all'Inter

Milano è rossonera. Anche al femminile. Il Milan batte 4-1 nel derby l'Inter e conquista la quinta stracittadina consecutiva. Netto, nettissimo il divario in campo tra le ragazze di Ganz e quelle di Sorbi. E lo dice anche la classifica, che mai può mentire in questi casi. Doppietta di Dowie e reti di Giacinti e Conc per le padrone di casa. Per le nerazzurre, la rete del momentaneo e illusorio pareggio, è arrivata grazie a Marinelli. In vetrina anche Korenciova, l'estremo difensore rossonero, che nel secondo tempo ha respinto il rigore calciato sempre da Marinelli che ha permesso al Milan, che era già sul 4-1, di condurre in porto la sfida. Un weekend incredibile per il Diavolo. Meno, anzi terribile per il Biscione che, dopo la sconfitta di ieri sera per mano di Ibrahimovic, deve mandare giù anche la debacle di questa mattina. E Attilio Sorbi, tecnico interista, sembrerebbe sempre più in bilico.

