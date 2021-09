Lazio, arriva il Milan: Morace alla ricerca dei primi punti. La Roma va a Pomigliano

Venerdì 10 Settembre 2021, 17:46

Sarà un sabato per cuori forti. Sì, giocano sia la Lazio che la Roma. Le biancocelesti saranno impegnate in casa contro il Milan; le giallorosse invece in trasferta sul campo del Pomigliano. Due squadre che arrivano all'appuntamento di domani, prima della sosta per la Nazionale, con stati d'animo diametralmente opposti. La squadra del presidente Lotito è ancora alla ricerca dei primi punti in Serie A. Quella di Friedkin punta alla terza vittoria consecutiva.

Lazio, Morace:«Nessun alibi»

«Due squadre con obiettivi e stile di gioco differenti. Peccato giocare a porte chiuse, ma non dobbiamo avere alcun alibi. Dobbiamo rimanere concentrate su quello che dobbiamo e non dobbiamo fare. Nascondere le debolezze e puntare sulle nostre qualità. I duelli individuali vanno vinti». L'ha presentata in questo modo Carolina Morace la partita che domani la sua Lazio dovrà affrontare contro il Milan di Maurizio Ganz. La coach biancoceleste, ex della partita, vuole prendersi i primi punti della stagione. Anche se le rossonere sono una corazzata. Non sarà sicuramente facile. Dei miglioramenti contro l'Inter si sono visti: ma non sono bastati per tornare da Milano con un risultato positivo. C'è l'obbligo di dare di più e cominciare a raccogliere i frutti del lavoro fatto in estate. La sfida è prevista domani, alle 14:30, e sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da La7.

Roma, Spugna:«Il nostro obiettivo è vincere»

Ha messo nel mirino il Pomigliano Alessandro Spugna, tecnico della Roma. Con un solo obiettivo: portare a casa la vittoria e affrontare la sosta a punteggio pieno. «Sappiamo che non sarà una gara facile - ha detto l'allenatore - loro hanno riacciuffato la scorsa settimana una sfida che sembrava persa. Ma noi ci siamo preparate bene, con la solita voglia e la solita determinazione. Abbiamo ovviamente un solo obiettivo in testa, e cioè quello di andare a prenderci la vittoria». La Roma, contro il Pomigliano, scenderà in campo domani alle 17:30. Questa partita sarà possibile seguirla su Tim Vision.

Coppa Italia, sorteggiati i gironi

Intanto oggi sono stati sorteggiati i gironi di Coppa Italia. La Roma, che detiene il trofeo dopo aver battuto lo scorso maggio il Milan in finale, è stata inserita nel raggruppamento H insieme a Pomigliano e Tavagnacco. La Lazio invece se la vedrà con Fiorentina e Brescia. Alla fase successiva accedono le vincitrici del triangolare. Si comincia domenica 17 ottobre.