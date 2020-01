Serie A femminile, il derby di Milano caratterizza il 14/o turno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sarà uno dei turni più importanti, il quattordicesimo della serie A femminile, che mette in palio dei punti pesantissimi sia in testa che in coda alla classifica. Partiamo dalla Roma. Le giallorosse di Betty Bavagnoli andranno a giocare ad Empoli. Un campo ostico. Dove anche la Juventus capolista due settimane fa ebbe difficoltà ad imporsi. La squadra capitolina però ha solo un risultato a disposizione. La vittoria è di fondamentale importanza se si vuole tenere acceso il sogno Champions League. La cosa certa è che se la Roma metterà nuovamente in campo quella voglia e quella concentrazione viste contro la Fiorentina, allora sarà difficile che vengano persi altri punti per strada. Ancora out Giugliano, Bavagnoli potrebbe riproporre dal primo minuto Annamaria Serturini in attacco. A centrocampo ancora Andressa con Greggi e Bernauer a completare la linea mediana. L’unico ballottaggio è quello tra Soffia ed Erzen, con la prima favorita.In vetrina, comunque, c’è anche il derby di Milano. All’andata vinse il Milan, nella prima stracittadina della storia al femminile. Le rossonere vengono da un buono momento di forma. Così come la squadra di Attilio Sorbi. Sarà una gara aperta a qualsiasi risultato. Anche perché l’Inter è riuscita a migliorare sotto tanti aspetti e, in quel momento, era davvero al primo big match della sua storia. Le carta in tavola quindi sono diverse rispetto a qualche mese fa. Una gara da seguire.Impegno ostico quello della Juventus sul campo della Florentia. In settimana in Toscana molte calciatrici hanno spiegato come quella di domani sarà una delle partite più attese nella quale chi scenderà in campo cercherà di vendere cara la pelle. E potrebbe essere davvero una tappa fondamentale per la squadra di Rita Guarino. Tutte aspettavo al varco Gama e compagne. E la Florentia – che in casa ha battuto sia Roma che Milan – ha tutta l’intenzione di fare uno scherzetto alla capolista. La Juve si affiderà come successo in quasi tutte le partite della stagione alla vena realizzativa di Cristiana Girelli. Melania Martinovic invece avrà il compito di bucare la retroguardia bianconera.Sulla carta la gara più semplice ce l’avrà la Fiorentina, impegnata ancora in trasferta sul campo del Tavagnacco. Le viola, raggiunte in pieno recupero domenica scorsa dalla Roma, durante la settimana sono state agganciate in classifica dal Milan. Non possono permettersi passi falsi in poche parole. E Cincotta questo lo ha spiegato alle sue ragazze. Che devono rimanere in partita anche oltre il 90esimo.Chiudono il quadro della giornata Sassuolo-Orobica, con Daniela Sabatino alla ricerca dell’ennesima perla stagionale per avvicinare Girelli e Bonetti davanti a lei nella classifica cannonieri, e Verona-Bari, partita che mette in palio punti importanti in chiave salvezza.