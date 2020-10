Serie A femminile, il big match è Juventus-Fiorentina, la Roma contro l'Inter

Dopo il sogno “San Siro” realizzato, e con la legge sul professionismo che già a gennaio potrebbe diventare realtà dopo le parole del ministro dello Sport Spadafora pronunciate proprio questo mattina, domani la serie A femminile torna in campo per il quinto turno di campionato. E sarà ancora big match: questa volta toccherà alla Juventus di Rita Guarino ospitare la Fiorentina di Antonio Cincotta per cercare di allungare ancora di più in classifica sulle viola. La partita di cartello chiuderà una giornata che si preannuncia molto interessante.

ROMA A PRANZO CON L’INTER

Le giallorosse di Betty Bavagnoli saranno impegnate domenica alle 12:30 contro le nerazzurre di Attilio Sorbi. Gara ostica, senza dubbio, ma la Roma, che già l’anno scorso riuscì a fare bottino pieno a Milano, ha tutte le carte in regola per ripetersi. Non ci sarà Giada Greggi, operata in settimana per un grave infortunio al ginocchio (auguri) ma la squadra capitolina potrà contare sulla vena realizzativa di Paloma Lazaro, già a quota 3 in campionato e sul rientro di capitan Bartoli, che ha scontato il turno di squalifica. Una vittoria proietterebbe la Roma nelle zone alte della classifica. Per questo c’è stata grande attenzione in settimana nel preparare al meglio la sfida.

NAPOLI, RICORSO CONTRO LO 0-3

Il Napoli, che era riuscito a prendersi il primo punto del campionato contro l’Inter, sta valutando il ricorso contro lo 0-3 a tavolino deciso dal giudice sportivo. Un errore tecnico nella compilazione della distinta è la tesi che porterà avanti la società partenopea, che si è vista infliggere la sconfitta per la mancata presenza del medico sociale. Ma le immagini dimostrano che il dottore era in panchina e allora le cose potrebbero cambiare. Vedremo. Intanto domani gara difficile sul campo della Florentia. Come non sarà semplice per il Milan andare a vincere a Empoli e dimenticare così la sconfitta di lunedì sera contro la Juventus. Il Sassuolo – la rivelazione di questa prima parte di campionato – ospiterà il San Marino per una partita sulla carta agevole. Anche se la squadra neopromossa, proprio nell’ultimo turno ha trovato la prima storica vittoria nella massima serie. Chiude il programma la sfida salvezza tra Hellas Verona e Pink Bari.

