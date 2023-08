La Roma parte subito contro il Milan in trasferta, la Juventus a Pomigliano: calendario e date della Serie A femminile

Si parte subito con un big match: Milan-Roma. La Serie A femminile alza il sipario nel weekend del 16-17 settembre e lo fa con una partita di cartello, quella tra le rossonere di Ganz e le giallorosse di Spugna, campionesse d'Italia, che da domani lavoreranno a Cascia in ritiro con l'arrivo anche delle azzurre che hanno lasciato in maniera anticipata il Mondiale. Fuori casa anche l'esordio della Juventus, che aveva conquistato i precedenti cinque campionati: la squadra di Montemurro giocherà a Pomigliano, quindi un avvio soft. Juventus-Roma, invece, la sfida che ha interessato tutti lo scorso anno, è in programma alla settima giornata. La prima fase del campionato di Serie A, che riprenderà il 13 e il 14 gennaio dopo la sosta natalizia e dopo la Supercoppa prevista per domenica 7 gennaio, si concluderà nel weekend tra il 17 e il 18 febbraio.

Poi ci sarà la poule scudetto, con le prime cinque classificate che giocheranno per lo scudetto mentre le altre cinque si sconteranno, sempre in sfide di andata e ritorno, per la salvezza. Una formula che ha sicuramente appassionato tutti.

SERIE A EBAY

La Serie A, da quest'anno, non sarà più TimVision. Ma è Ebay che sarà il main sponsor del massimo campionato femminile. La Rai, inoltre, ha preso il posto di LA7: sarà quindi la tv di stato - anche con diretta radio - a proporre una partita in programma, in maniera gratuita, una volta alla settimana. Per gli altri match, quelli pay, al momento non ci sono state delle novità. Se li giocheranno Sky e Dazn, come al solito. Ma per ora non sono stati assegnati.