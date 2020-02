Brescia, Corini salta ancora. Arriva Lopez

Il Brescia Calcio ha «sollevato Eugenio Corini dall'incarico di allenatore della Prima Squadra». Lo ha comunicato oggi il club del presidente Cellino che «ringrazia Mister Corini e tutto il suo staff per la professionalità, la dedizione e l'impegno dimostrati». Per Corini è il secondo esonero in questa stagione alla guida del Brescia. Il tecnico infatti era stato richiamato dopo essere stato licenziato a novembre prendendo il posto di Fabio Grosso. Pronto a sostituire Corini c'è Diego Lopez che è pronto a firmare un contratto di due anni e mezzo. Ultimo aggiornamento: 10:58





