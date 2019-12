Serie A donne, La Roma riprende la corsa: 2-0 al Tavagnacco

Ultimo aggiornamento: 15:29

La Roma riprende la sua corsa. Batte 2-0 il Tavagnacco nel posticipo dell’ottavo turno, ritorna al quarto posto solitario in classifica e rosicchia tre punti sia al Milan che alla Fiorentina. Adesso, le rossonere seconde in classifica, sono distanti solamente due lunghezze. Una domenica da incorniciare quindi per le ragazze di Betty Bavagnoli che si preparano al meglio al prossimo appuntamento, in trasferta, contro l’Inter. La sfida di oggi è decisa nei primi 14’: prima Andressa su rigore e poi capitan Bartoli fissano il risultato che non cambierà fino alla fine.FUORI GIUGLIANO, BAVAGNOLI CAMBIADeve fare a meno di Manuela Giugliano la Roma. Allora Bavagnoli inserisce la brasiliana Andressa in mezzo al campo. Dall’inizio anche Agnese Bonfantini, che va a comporre il tridente d’attacco insieme a Thomas e Serturini. Le giallorosse partono col piglio giusto. Anche perché l’occasione è troppo ghiotta. E allora piede subito sull’acceleratore a cercare la corsa degli esterni. E, proprio su un inserimento a sinistra di Bartoli, la stessa capitana viene atterrata all’interno dei sedici metri. Rigore netto che la brasiliana Andressa realizza. Primo gol in maglia giallorossa per l’ex Barcellona. Passano solo pochi minuti: punizione dalla trequarti e il rimpallo favorisce Bartoli. Destro secco e 2-0. Partita in cassaforte.CI PROVA BONFANTINI, MA IL RISULTATO NON CAMBIAStesso spartito nella ripresa. La Roma gestisce il risultato senza patemi. Anzi, cerca in tutti i modi la via del terzo gol che manderebbe completamente in archivio la partita. Ad andarci vicina è Bonfantini che da pochi passi colpisce la traversa. L’altra occasione arrivata direttamente su calcio piazzato disegnato da Andressa – recupero importante per Bavagnoli – che si spegne sull’esterno della rete. Finisce così. Roma che ritrova i tre punti dopo due sconfitte consecutive. Un’iniezione di fiducia per i prossimi appuntamenti del 2019.