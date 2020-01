Serie A donne, vincono Juventus e Fiorentina, domani chiude la Roma

La Juve continua a macinare risultati. Vittoria sofferta quella della squadra di Guarino sull’Empoli. 2-1 per le bianconere al “Castellani” grazie alle reti di Girelli e Cernoia. Inutile, per le padrone di casa, il gol del momentaneo pareggio di Acuti alla fine del primo tempo. Che non sarebbe stata una gara facile per la capolista lo si sapeva. Ma un Empoli così coriaceo era anche difficile immaginarlo. Il gol vittoria infatti è nato da una giocata stellare della Juventus: verticalizzazione di Pedersen, velo di Galli che libera Girelli, appoggio di prima intenzione per Cernoia che di sinistro ha battuto l’incolpevole Baldi. Marcatura che alla fine s’è rivelata decisiva per l’economia della gara. Nell’altra partita di giornata la Fiorentina ha strapazzato la Florentia nel derby tutto toscano. 6-1 per la squadra di Antonio Cincotta e ospiti che escono ridimensionate dopo questo risultato tennistico. Non c’è stata storia. Già nel primo tempo le viola conducevano 4-0 grazie alle doppiette di Bonetti e Mauro. Nella ripresa Bonetti – miglior giocatrice del mese di dicembre – ha trovato la sua personale tripletta prima del sigillo di De Vanna. Per la Florentia rete di Martinovic. Alla fine della partita sono anche arrivati i complimenti del presidente Commisso che ha elogiato le sue calciatrici e ha dato merito a Cincotta del grande lavoro svolto fino al momento.



“Mi aspetto una gara equilibrata, in cui cercheremo di fare il massimo per portare a casa il risultato”. Betty Bavagnoli, trainer della Roma, ha presentato così la sfida di domani contro il Milan. All’andata le rossonere di Ganz s’imposero 3-0 al “Tre Fontane”. Ma quella di domani sarà una partita diversa. Giugliano e compagne vengono da quattro vittorie consecutive e attraversano un importante momento di forma. Meno bene invece il Milan che ha iniziato il 2020 con una sconfitta interna contro l’Empoli. “Affronteremo una squadra molto forte – ha spiegato ancora Bavagnoli – che ho sempre considerato così fin dall’anno scorso. Non sarà facile, ma io guardo alle mie ragazze che stanno facendo un interessante percorso di crescita”. La Roma scenderà in campo con l’ormai collaudato 4-3-3. Davanti a Ceasar ci saranno Pettenuzzo e Swaby come centrali di difesa. Bartoli e Herzen completeranno il pacchetto arretrato. Giugliano, in mezzo al campo, sarà affiancata da Andressa e Hegerberg. In attacco spazio a Thomas, Serturini e Bonfantini. Ekroth partirà ancora una volta dalla panchina. La Roma non ha mai battuto il Milan nei precedenti tre appuntamenti nella massima serie. Un motivo in più per cercare di portare a casa una vittoria che vorrebbe dire rimanere agganciate a Juventus e Fiorentina e staccare, in maniera quasi del tutto definitiva, proprio il Milan. Il fischio d’inizio è fissato alle 12:30. Diretta su TimVision e su RomaTv.

