Serie A donne, domani ritorna il campionato con il quinto turno

Con le gerarchie che cominciano a delinearsi, si entra decisamente nel vivo del campionato. Riparte domani la serie A femminile con un turno, il quinto, che può regalare degli spunti interessanti. Il primo, a dire il vero, è relativo al fatto che il campionato incomincia a spezzettare i propri orari per permettere a TimVision – che ha siglato un accordo nelle scorse settimane con il dipartimento femminile della Figc – di trasmettere le partite in diretta. E, domani, sarà il giorno del “debutto” conLe bianconere, fresche vincitrici della Supercoppa Italiana, hanno la possibilità di mettere pressione al Milan, impegnato invece in trasferta contro la Fiorentina quando il risultato della gara di Torino sarà già archiviato.Le viola hanno tutta l’intenzione di dimenticare la cocente sconfitta di domenica scorsa e rilanciarsi in classifica: una vittoria infatti permetterebbe alle ragazze di Antonio Cincotta di agganciare proprio le rossonere a quota dodici punti. Ganz invece ha avuto la possibilità di preparare con calma la partita e di recuperare pienamente Valentina Giacinti che sarà al centro dell’attacco per guidare le sue compagne all’ennesimo risultato utile.Interessata a questa partita sarà anche ladi Betty Bavagnoli che chiuderà la giornata domenica mattina in casa contro il Sassuolo. Una gara non semplice per le giallorosse che stanno però vivendo un momento di forma importante che coincide con tre vittorie consecutive e altrettanti clean sheet. Riuscire a portare a casa un’altra vittoria significherebbe – semmai ancora ce ne fosse bisogno – rimarcare il fatto che per il titolo la Roma c’è, eccome.E’ chiamata al riscatto inveceche se la vedrà a Bari in una gara ricca di insidie. Certo, le ragazze di Sorbi dopo due sconfitte consecutive non possono permettersi un altro passo falso. Ma non sarà semplice su di un campo che si è sempre dimostrato ostico per tutte. Saranno due sfide salvezza a completare il quadro della giornata: Orobica-Florentia e Tavagnacco-Empoli mettono in palio punti pesanti.