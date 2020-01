Serie A donne, è Roma-Fiorentina il big match della 13esima giornata

Ultimo aggiornamento: 11:04

Il big match del tredicesimo turno di serie A femminile è sicuramente Roma-Fiorentina. Al “Tre Fontane” - domenica mattina 12:30 con diretta Sky – si affronteranno le due squadre che, insieme al Milan, puntano al piazzamento per la Champions. Oltre che cercare di insidiare la Juventus per la vittoria finale. Certo, le bianconere stanno davvero tenendo un ritmo altissimo, ma con un minino passo falso allora le tre inseguitrici possono farsi sotto. Ma andiamo con ordine. La Roma viene dalla sconfitta in rimonta, con polemiche, subita al Vismara contro il Milan. La Fiorentina invece dalla straripante vittoria nel derby contro la Florentia. Un avvicinamento mentale alla partita completamente differente. Oltre al fatto che Betty Bavagnoli non potrà contare su Giugliano. Non può però, la Roma, puntare ad un risultato diverso dalla vittoria. Anche perché, se non arrivassero i tre punti, il secondo posto, quello che garantisce la qualificazione alla massima competizione europea, si allontanerebbe. E allora servirà anche il sostegno del pubblico per ripetere il successo dell’andata quando Bartoli e compagne riuscirono ad imporsi in trasferta dopo una gara giocata con grande spirito di sacrificio.LA FORMAZIONEPochi i cambi. Quello forzato di Giugliano rimetterà Andressa nel cuore della mediana con Hegerberg che completerà la linea di centrocampo insieme a Bernauer. Possibile prima maglia da titolare anche per Ekroth al fianco di Pettenuzzo. In questo sarà Swaby a farle posto. Lì davanti Thomas sarà affiancata da Serturini e Bonfantini.LE ALTREPartita non semplice quella della Juventus capolista che ospiterà il Sassuolo. Guarino ha tutte a disposizione così come Piovani. Sarà la sfida tra Girelli e Sabatino, la coppia d’attacco della Nazionale. La prima guida la classifica cannonieri con 12 reti in altrettante partite. L’attaccante del Sassuolo invece è a quota 9. Una gara aperta a qualunque risultato comunque. Ovviamente la Juventus parte con i favori del pronostico. Ma le neroverdi di adesso possono dare davvero filo da torcere a tutte.Il Milan di Ganz, galvanizzato dai tre punti di lunedì scorso, renderà visita al fanalino di coda Orobica. La vittoria dovrebbe arrivare senza problemi. Evidente il divario tecnico e atletico tra le due squadre. Certo è che per l’Orobica, l’ennesima sconfitta stagionale, vorrebbe dire quasi certa retrocessione. E per questo le bergamasche venderanno cara la pelle.L’Inter di Sorbi ospiterà l’Empoli. La squadra che maggiormente è andata vicina a togliere punti alla Juventus proprio domenica scorsa. Le nerazzurre, che vengono dalla bella vittoria di Verona, vogliono continuare a convincere. Ma non sarà facile. E il tecnico milanese, in settimana, ha parlato di una delle gare più difficili della stagione contro una squadra, quella toscana, che più di tutte ha impressionato in questa prima parte di stagione per mentalità e approccio alle partite.Florentia-Verona – cambio in panchina in settimana per l’Hellas con Bonazzoli che si è dimesso, al suo posto Silvia Fuselli – e Bari-Tavagnacco chiudono il quadro della giornata.