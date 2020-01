Serie A donne, domani si torna in campo, Roma con la novità Ekroth

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la sosta natalizia si torna in campo. E, la serie A femminile, lo fa con delle novità importanti. La prima è quella relativa alla panchina della Florentia San Gimigliano: esonerato il tecnico Ardito, la squadra è stata affidata a Stefano Carobbi. Ci sono anche degli innesti di mercato. La Roma ha preso Ekroth, difensore centrale, per sostituire Di Criscio out per infortunio. L’Inter, proprio in queste ore, ha acquisito le prestazioni della centrocampista, nazionale finlandese, Nyman. Mentre la Juve, dal Psg, si è assicurata l’attaccante francese Zamanian.Il turno di domani e domenica, l’ultimo del girone d’andata, verrà aperto dalla Roma. Le giallorosse saranno impegnate, nella prima di due trasferte consecutive, sul campo della Pink Bari. Una partita fondamentale per la compagine di Betty Bavagnoli che deve riprendere da dove ha lasciato: vale a dire con una vittoria. Nell’ultima trasferta pugliese, quella di Coppa Italia, la sfida è stata decisa ai supplementari. Il tutto per far capire che sarà una gara equilibrata e da prendere con le pinze. Probabile il ritorno di Giugliano in mezzo al campo. Così come non è da escludere un esordio dal primo minuto dell’ultimo acquisto Ekroth in difesa. In attacco c’è il solito dubbio tra Therstrup e Bonfantini con la prima leggermente favorita.La Juventus capolista invece farà visita al Tavagnacco. Sulla carta non c’è partita. Troppo il divario tecnico tra le due squadre. Ma il ritorno in campo, dopo la sosta, può regalare delle sorprese. Ovviamente le varie inseguitrici saranno interessate al risultato di quest’incontro che può ridare verve a un campionato che sembra indirizzato, ancora una volta, verso Torino. Ma con tutto un girone di ritorno da giocare non può essere messa la parola fine.La Fiorentina di Cincotta giocherà a Bergamo contro il fanalino di coda Orobica. Una gara semplice per le viola che non hanno nessuna intenzione di mollare il secondo posto in classifica. Allo stesso modo anche il Milan non vuole passi falsi. Le rossonere ospiteranno il sorprendente Empoli, la vera rivelazione di questa prima parte di stagione. L’Inter, che ha chiuso l’anno nel peggiore dei modi, se la vedrà in casa contro la Florentia che, oltre il cambio tecnico, ha dovuto salutare Kelly. L’attaccante canadese non è rientrata in Italia salutando così la compagnia. Chiude il quadro infine Sassuolo-Verona. Gara che vede favorita la formazione neroverdi di Piovani conto quella di Bonazzoli.