Serie A donne, il clou domenica con Roma-Juventus

Ultimo aggiornamento: 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È scoccata l’ora di. Una delle sfide più attese della stagione andrà in scena domenica mattina al Tre Fontane. Le due squadre maggiormente indiziate per la vittoria dello scudetto si daranno battaglia in una partita che potrà davvero dire tanto. Le giallorosse hanno la possibilità in un colpo solo di rilanciarsi in classifica portandosi a -1 dalla squadra di Guarino; di resettare la sconfitta di domenica scorsa contro la Florentia dove hanno perso un’occasione d’oro per atterrare al secondo posto in solitario, e di dare, soprattutto, un segnale forte al campionato battendo le campionesse d’Italia. Dall’altro lato ci sarà una squadra che ha voglia di mantenere lo zero nella casella delle sconfitte ma soprattutto ripartire dopo un pareggio, quello col Milan, che per come arrivato ha lasciato l’amaro in bocca. Una partita che catalizzerà gli occhi addosso di tutte le altre avversarie e che sarà anche visibile in diretta su Sky con fischio d’inizio alle 12:30. Nonostante questo però, domenica al Tre Fontane si prevede una clamorosa affluenza di pubblico. Sarà spettacolo vero, anche sugli spalti.Non c’è dubbio che la squadra maggiormente interessata al risultato che uscirà fuori dalla sfida romana è ilLe rossonere diapriranno il settimo turno domani affrontando in casa il Sassuolo. Una vittoria permetterebbe di andare da sole in testa alla classifica. Giacinti e compagne hanno dimostrato di avere un grande carattere e di non mollare nemmeno un centimetro nel corso dei 90’. La dimostrazione è il pareggio arrivato a tempo scaduto contro la Juve domenica scorsa. L’ostacolo però non è dei più semplici. Il Sassuolo viene da un buon momento di forma e può contare su una Sabatino – grande ex della partita – in grande spolvero.Vuole dare continuità alla vittoria di Bari la. Le ragazze di Antonio Cincotta affronteranno un Verona in piena crisi di gioco e di risultati. Il tecnico viola però conosce benissimo il campionato e sa perfettamente che queste sfide sono piene d’insidie. Anche perché Bonazzoli, tecnico delle clivensi, già dopo la brutta sconfitta di sabato scorso ha fatto capire alle proprio calciatrici che bisogna cambiare passo. E non l’ha detto con toni amichevoli. Ci sarà da soffrire. Ma la squadra del presidente Commisso non può perdere questa grande occasione di rilanciarsi in maniera definitiva e di mettere pressione alle dirette contendenti.Anchedopo un momento negativo lasciato alle spalle con la vittoria interna dell’ultimo turno, ha tutta l’intenzione di non fermarsi. Sorbi – che potrebbe riproporre in attacco Regina Baresi che s’è sbloccata contro l’Orobica – affronterà un Tavagnacco smanioso di fare punti. Gara difficile per le nerazzurre che comunque, se riuscissero a mettere in campo quella cattiveria dimostrata in alcuni frangenti di questa prima parte di campionato, possono fare bottino pieno.Chiudono il quadro due partite diametralmente apposte.è una gara tra due formazioni in crisi di risultati che sono assetate di punti. Soprattutto le padroni di casa – che hanno collezionato un pareggio e cinque sconfitte – non possono permettersi passi falsi. Le pugliesi dal canto loro non vivono una situazione migliore. Sarà una gara decisiva per entrambe. Empoli-Florentia invece promette spettacolo perché le due squadre che si affronteranno sono quelle che vivono in questo momento il miglior momento di forma. Entrambe vengono da tre vittorie consecutive e nell’ultimo turno sono state in grado di battere rispettivamente il Verona a domicilio e la Roma in casa.