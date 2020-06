© RIPRODUZIONE RISERVATA

La serie A andrà in chiaro. Oggi (o al massimo domani), con ogni probabilità, arriverà l’annuncio ufficiale. Una o due partite dei primi due turni verranno trasmesse su Tv8. Si partirà con l’Atalanta. Una scelta simbolica quella di Bergamo, la città più colpita dal Covid-19. Da decidere ancora quale sarà l’altra partita. «Siamo a buon punto. Difficile che anche Dazn posso mandare una gara visto che dovrebbe aprire un canale ad hoc su Youtube ma non ci sono i tempi tecnici. «Non è facile ma ci riusciremo» ha detto ieri il Ministro dello sport Spadafora. I rapporti con la Lega, il Consiglio iniziato ieri proseguirà oggi alle 18,30, restano tesi. I tempi non sono brevissimi per ottenere il decreto ingiuntivo, richiesto dai club a fine maggio perché la pay tv non ha versato la seta e ultima rata dei diritti tv. Anche le frizioni con Mediaset sono sulla via della risoluzione. Inoltre verrà ridotto l’embargo sugli highlights, due ore dall’inizio delle partite. Il Biscione ne guadagnerà visto che rispetto alla Rai ha un pacchetto secondario ma con la riduzione saranno equiparati. Il tutto sarà ufficializzato nell’Assemblea straordinaria di giovedì. Ci sono ancora delle cose da decidere per questa stagione (accordo sul prolungamento dei contratti dei calciatori) e per la prossima. Il campionato 2020-21 inizierà il 12 settembre (al massimo il 19) ma per ufficializzarlo la Lega vuole aspettare l’esecutivo Uefa di domani che definirà il calendario delle Coppe europee.