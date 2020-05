Serie A, Gravina: «Messaggio di speranza». Dal Pino: «Difeso il futuro del calcio»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La ripartenza del calcio rappresenta un messaggio di speranza per tutto il Paese»; lo dice il presidente della Federcalcio,, dopo l'annuncio del Governo che il calcio tornerà in campo dal 20 giugno. «Sono felice e soddisfatto, è un successo che condivido con il ministro per lo Sport Spadafora e con tutte le componenti federali. Il nostro è un progetto di grande responsabilità perché investe tutto il mondo professionistico di Serie A, B, C e, auspicabilmente, anche la Serie A femminile».LEGGI ANCHE--> Spadafora: «Giusto che il calcio riparta, contatti con le tv per match in chiaro» Gli fa eco il presidente della Lega di Serie A. «Abbiamo affrontato con coerenza, determinazione e spirito di servizio un periodo straordinario, complesso e pieno di ostacoli e pressioni, lavorando sempre con un solo pensiero: il bene del calcio e la difesa del suo futuro, che per ladeve significare tornare a essere il campionato più bello del mondo».