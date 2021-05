17 Maggio 2021

di Romolo Buffoni

(Lettura 2 minuti)







Il gol al 93’ di Simy che getta nello sconforto una squadra e una città intera, spaventati dallo spettro del ritorno in serie B. Il guizzo al 95’ di Alisson, che getta i guantoni in un angolo della sua porta e va a saltare sull’ultimo corner della partita trovando il tempo giusto per mandare in fondo al sacco la palla della speranza Champions. Tra Benevento e Liverpool ci sono 2400 chilometri di distanza, ma ieri pomeriggio sono state vicinissime grazie al fascino del calcio e di due gol che non ti aspetti. Fascino crudele quello che ha consentito al Crotone già retrocesso di conquistare un punto per lui inutile contro la squadra di Pippo Inzaghi, ora disperata. Fascino dolcissimo quello che ha permesso al Liverpool di battere in extremis sul suo campo il West Bromwich Albion (anch’esso già retrocesso) e di sperare ancora nel quarto posto che significa Champions League. È nei titoli di coda che questo sport, il più seguito del mondo, riesce a farsi perdonare polemiche, strappi e “grigiori” che spegnerebbero la passione in chiunque: il caos tamponi; il golpe Superlega; la questione taglio degli stipendi. Poi, come d’incanto, il gioco prende il sopravvento e tutto torna a calori. Ma è un po’ come la degenerazione del clima: chissà fino a quando reggerà l’equilibrio.

Intanto il tennis a Roma ha ritrovato un pizzico, anzi una bella manciata, di entusiasmo e gioia. Il torneo, al solito disturbato da qualche goccia di pioggia dispettosa, ha offerto spettacolo, emozioni e... tifosi. Se servivano conferme, lo sport con il pubblico presente è tutta un’altra cosa. Nadal ha messo in bacheca i suoi decimi Internazionali. L’Italia ha messo in cassaforte un altro talento doc: Sonego.