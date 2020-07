Serie A, il futuro di Lazio e Roma, la sfida da vincere oggi

Il presente diè ben definito: i biancocelesti hanno la qualificazione Champions in tasca e i giallorossi devono evitare i preliminari di Europa League. Assai meno scontato è il futuro. Un futuro assai prossimo visti i tempi stretti tra la fine di questa stagione e l’inizio della prossima. Tra i due club ci sono profonde differenze, prime fra tutte le certezze sui cui impostare il lavoro. Consapevoli di quanto di buono ed esaltante ha fatto la squadra prima del lockdown, Lotito, Tare e Inzaghi devono solo capire come migliorare una rosa corta e incompleta. Un compito fondamentale e delicato che coinvolge difesa, centrocampo e attacco. Nessuno pretende investimenti spropositati, ma con le consistenti risorse Champions, dovranno essere in linea con il diverso e ambizioso ruolo che la Lazio è tenuta a ricoprire la prossima stagione. Delineare prospettive e ruolo della Roma è al momento un esercizio tremendamente complicato, oltre che preoccupante. Tutto ruota intorno alla vendita della società e di conseguenza sulle disponibilità economiche, al momento precarie, come evidenziato dai conti del club. Senza direttore sportivo e con i dirigenti in attesa degli eventi è quasi impossibile una qualsiasi tipo di programmazione credibile. Con tali oggettive difficoltà anche l’attuale gestione di calciatori e squadra diventa complicata, come dimostrato dalla recente vicenda Zaniolo. Di positivo, nelle evidenti difficoltà, ci sono però le prestazioni della squadra e la figura di Fonseca. Le basi per costruire una squadra competitiva con un mix di giovani e giocatori d’esperienza ci sarebbero, ma chi, in primis il mai apprezzato abbastanza Dzeko, ha la certezza di restare?