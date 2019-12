Serie A, Dalla Roma la giusta risposta. Ora tocca alla Lazio

Nella giornata in cui Atalanta e Napoli cadono con Bologna e Parma, il successo della Roma e il risultato di stasera a Cagliari diventano ancora più importanti. Facile sulla carta, la vittoria della squadra di Fonseca va invece oltre i tre preziosi punti conquistati. Dopo la deludente prestazione con il Wolfsberger, la Roma ha dato una risposta assolutamente confortante per qualità di gioco e temperamento. Sotto di una rete, nonostante un primo tempo comunque ben giocato, la squadra non si è mai disunita e ha reagito con sicurezza e personalità. Fonseca ne potrà essere soddisfatto, i 90 minuti con la Spal rappresentano un evidente segnale di crescita, frutto del lavoro tecnico e tattico sul campo, ma anche sulla testa dei calciatori. L’ottima prestazione collettiva, passa anche per quella dei singoli, il cui emblema è stato Florenzi. Confermato nel ruolo di terzino, in un momento per lui particolarmente difficile, ha disputato una gara di sostanza, attenzione e qualità. Il modo migliore per riprendersi la “fascia” e sentirsi ancora importante, indipendentemente da ciò che sarà il suo futuro in giallorosso. Per la Lazio, in questo momento della stagione, la trasferta di Cagliari rappresenta un passaggio chiave. La sconfitta con il Rennes conta poco, l’eliminazione in Europa League era ormai maturata nelle gare precedenti e già ampiamente assorbita, è il campionato il vero obiettivo biancoceleste. L’occasione è unica, alla Supercoppa si penserà da domani, come giustamente ha ricordato Inzaghi, è stasera che la Lazio dovrà confermarsi grande, nello spirito e nell’atteggiamento. Il Cagliari è l’avversario giusto per testarne la maturità e la crescita, dopo 7 vittorie consecutive, serve un altro pesante mattone per rafforzare le ambizioni.

