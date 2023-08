Serie A, la classifica della sostenibilità: vince il Milan, Roma terza

Il Milan è il club più sostenibile della Serie A. Lo ha stabilito il mensile VITA che ha inteso la sostenibilità come "responsabilità sociale d'impresa". La rivista del terzo settore, nello stilare questa speciale classifica, si è avvalsa del contributo della professoressa Chiara D’Angelo, docente di psicologia del lavoro e delle organizzazioni e coordinatrice del master Sport e intervento psicosociale alla Cattolica di Milano, di Stefano D’Errico, co-founder del progetto Community Soccer Report, osservatorio permanente sulla Csr delle squadre di Serie A e dello psicologo dello sport della Cattolica Mattia Belluzzi.

Il club rossonero si è distinto per iniziative di carattere sociale e che contribuiscano a creare un legame con la comunità e il territorio.

Con 9,5 punti conquisati su 10 a disposizione, il Milan è la società che è stata premiata per il miglior piano strategico, grazie alla presenza di una Fondazione dedicata e in rapporto stretto con il club, in uno sforzo che va dalla comunicazione e arriva alla rendicontazione nella forma del bilancio di sostenibilità. Sicuramente un modello da seguire.

Al secondo e terzo posto si sono piazzate la Juventus e la Roma. I bianconeri prevalgono nell’approccio strategico, con un’area sostenibilità strutturata da più tempo, mentre i giallorossi si distinguono per la continuità dei propri progetti. Entrambe sfiorano la perfezione in tema di comunicazione (uso dei social, racconti chiari e articolati, etc) e tornano a differenziarsi sulla capacità di rendicontazione (meglio la Juve) e sul coinvolgimento di più stakeholder (meglio la Roma). Soltanto decima la Lazio, mentre al Napoli campione d'Italia viene assegnato un poco lusinghiero ultimo posto in classifica.