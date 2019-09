Serie A, è un campionato “allegro” fatto su misura per Conte

Nella domenica dei derby, da Londra a Glasgow, da Montevideo a Buenos Aires (il primo Boca-River per De Rossi), quello di Roma ha certamente fatto la sua figura. Era tempo che non vedevamo una stracittadina così aperta, ricca di occasioni e soprattutto di pali. Ai legni ha vinto la Lazio, sul campo invece il pareggio accontenta più la Roma, che non poteva permettersi una sconfitta, che la squadra di Inzaghi. Con il limite di essere forse arrivato troppo presto, il derby ha confermato molto di quanto già sapevamo. La Lazio è decisamente più squadra, laRomain costruzione. Una è collaudata, consapevole dei propri mezzi, con tre calciatori, Correa, Milinkovic e Luis Alberto, in grado di inventare calcio. L’altra un cantiere aperto dove solo stasera, dopo la chiusura del calcio mercato, l’allenatore avrà il quadro completo del materiale tecnico con cui lavorare. Per la Roma sarà la stagione della ripartenza, per la Lazio quella della maturità. Inzaghi dovrà evitare i cedimenti che nelle passate stagioni hanno allontanato i biancocelesti dalla Champions. Fonseca trovare nel più breve tempo possibile i giusti equilibri tra la due fasi, offensiva e difensiva. Per entrambe i segnali sembrano comunque positivi, anche perché guardando quanto è accaduto in queste due prime giornate, tutte le squadre, nessuna esclusa, sono ancora alla ricerca della propria dimensione. Anche chi vola alto come Juventus e Napoli, ha dimostrato che non tutto ancora funziona, principalmente in difesa. Il più soddisfatto di tutti può essere Conte: l’Inter ha già un suo ottimo equilibrio. Chiuso il calcio mercato, dopo la sosta per la Nazionale, ci sarà la vera partenza del campionato. Al momento sembra più imprevedibile e “pazzo” dei precedenti, ed è una buona notizia.

