Serie A, Cairo: «Servono regole per finire il campionato, se serve anche la "bolla"»

«Aumentano i contagi ma dobbiamo ragionare seguendo le regole che ci siamo dati, quella Uefa e quella italiana: se hai 10 casi puoi chiedere di rinviare partita. Il fatto che il campionato proceda è importante». Lo ha detto il presidente del Torino e di Rcs Urbano Cairo, dopo l'Assemblea della Lega di A. «Da parte di calciatori e addetti serve responsabilità, non dico che vada fatta vita maniacale ma quasi. Anche se molte volte il covid lo prendi in famiglia, ma bisogna stare molto molto attenti. Bolla? Ogni cosa che può essere di aiuto ovviamente va presa in considerazione, se non dovesse bastare protocollo. Al Giro la bolla tiene bene, i positivi corridori son solo due, qualche altro nello staff. E' anche un Giro molto interessante, oggi è stata una grande tappa»,

Ultimo aggiornamento: 18:44

