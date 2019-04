Andreazzoli: «Affrontiamo la peggior squadra possibile»

«Ci aspetta la peggior squadra che si possa affrontare nel campionato italiano. L'Atalanta ha un gioco che a me piace molto e l'ho anche detto a Gasperini. Sono davvero forti, fanno tanti cross e tengono bene palla». Così, sul posticipo di campionato per l'Empoli che domani sera affronta a Bergamo l'Atalanta, il tecnico dei toscani Aurelio Andreazzoli fa capire la difficoltà della partita. L'Empoli è reduce da una gara persa a Udine dopo essersi trovato due volte in vantaggio. «Possiamo prendercela solo con noi stessi - fa autocritica il mister -. È stupido giocare gare di quel tipo e poi buttarle via per situazioni ponderabili. Come nelle altre gare precedenti eravamo in condizioni di equilibrio, a volte certe scelte lo rovinano. La strada era quella che abbiamo intrapreso, cioè avere predominio della gara avendo però attenzione difensiva. Ci sono state delle interpretazioni che dobbiamo smettere di avere, sennò tutto diventa inutile».

L'Empoli avrà tante assenze, su tutte quella di Maietta squalificato e Silvestre infortunato. «Nikolaou mi piace molto, è lo stesso impatto che ho avuto con Pajac - dice sempre Andreazzoli -. Spero che abbia la possibilità di esprimersi. Rientrano diversi giocatori, tra cui Dell'Orco, Acquah e Oberlin. Mi concentro su questo e non su quelli che non ci sono, visto che non posso utilizzarli».

