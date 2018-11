Serie A, gli arbitri hanno riacceso il video

Ultimo aggiornamento: 10:52

La vogliamo così, si potrebbe dire della Var, parafrasando un coro da stadio. Così presente e, di conseguenza, così incisiva nel correggere sviste ed errori. Era un anno che non si vedeva una Var così presente in serie A. Un caso, o una scelta? I diretti interessati dicono che non sia affatto una scelta, ma certo, al di là delle difese d'ufficio fatte trapelare dall'Aia, i mancati interventi dei Var, registrati nelle scorse settimane, non erano più tollerabili. Così come non può essere un caso che Rizzoli abbia mandato la coppia top Arbitro-Var allo stadio Olimpico in un Roma-Sampdoria che non può essere davvero definito un big-match, come la presenza di Irrati e Rocchi imporrebbe. Evidentemente, però, quanto accaduto al Franchi due sabati fa ha scosso parecchio le certezze di designatore e presidente dell'Aia. E che la coppia abbia grande affinità e feeling (quello che serve davvero per far funzionare il binomio) lo si era visto anche al Mondiale, dove sia Rocchi che Irrati avevano suscitato ammirazione per la loro bravura. A parti invertite, ieri i due hanno funzionato di nuovo, con Irrati che concede due calci di rigore e Rocchi gli evita un Roma-Inter bis (settembre del 2017) invitandolo a rivedere (nell'on field review) le sue decisioni. Stessa cosa per altri due internazionali: Mazzoleni e Valeri (nel ruolo di Var), che a San Siro correggono l'iniziale errata valutazione del direttore di gara bergamasco sul fallo di mano di Benatia (che forse poteva prendere il secondo giallo ed essere espulso), con il braccio dello juventino che va verso il pallone ed è dunque punibile con il rigore. Espulso nel finale Higuain per una protesta veemente e incomprensibile nei confronti dell'arbitro.Anche in Chievo-Bologna il Var aiuta Orsato nella convalida del gol del Chievo. Il tocco al pallone del difensore veronese (volontario) rimette in gioco Santander. L'unica pecca di giornata della Var, sabato in Torino-Parma con un Massa che, dopo il debutto Champions, tradisce le attese, non sanzionando un intervento di Gagliolo su De Silvestri su una possibile chiara occasione da rete. Il Var avrebbe dovuto chiamare l'arbitro di Imperia all'OFR per far scattare l'eventuale cartellino rosso.