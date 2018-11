Serie A, una Var così non serve a nessuno

Una Var così non serve a nessuno. O, meglio, serve solo ai detrattori della novità tecnologica e, forse, a qualche arbitro, che sembra proprio non voler trovare feeling con la video assistenza. Direttori di gara, e forse anche lo stesso designatore, che nascondendosi dietro un aggettivo del nuovo protocollo, non riescono a far funzionare come dovrebbe la video assistenza, che lo scorso anno aveva ridotto al minimo (storico?) tensioni e polemiche. La confusione è evidente, e sia il designatore Rizzoli che il presidente dell'Aia Nicchi hanno il dovere di intervenire sugli arbitri (non solo a parole) per far capire che la Var è un mezzo di sostegno alla propria capacità di arbitrare non solo per le situazioni di fuorigioco e, dunque, non va vista come un segnale di debolezza o di incapacità. La presenza dell'arbitro davanti al video ha sicuramente cambiato gli equilibri psicologici degli stessi direttori di gara, che ora vedono la propria figura di autorità incontrastata in mezzo al campo messa in dubbio da un collega. E non al chiuso delle mura di Coverciano, ma direttamente sul campo. Una nuova condizione che sta mettendo a disagio più di qualche direttore di gara, in barba al concetto di fare squadra che l'Aia sbandiera ad ogni occasione. Uno degli arbitri più in difficoltà in questi ultimi mesi è sicuramente Daniele Orsato, che pure è stato chiamato in Russia per fare il Var alle gare del Mondiale. Un'occasione di crescita che il direttore di gara di Schio ha mancato, ma forse sarebbe meno ingeneroso dire che non ha colto in pieno. Già, perché se in mezzo al campo Orsato continua a mostrare principalmente problemi caratteriali (le sue qualità arbitrali sono innegabili...), quando sta davanti al video sembra smarrirsi anche sul piano tecnico. L'errore commesso sabato al Franchi (chissà poi perché i Var vanno in tilt soprattutto in Toscana, terra notoriamente feudo arbitrale...) sul rigore concesso alla Fiorentina si va a sommare a quelli commessi al Mondiale, dal quale non ne è uscito bene, a differenza di Irrati. A questo punto, l'impressione è che Orsato abbia imboccato un tunnel arbitrale dal quale non riesce ad uscirne; e in fondo al quale potrebbe anche trovare la porta chiusa per accedere all'Europeo. A proposito di internazionali, Mariani con la direzione di sabato in Juventus-Cagliari rischia di compromettere la sua promozione all'Uefa.

Ultimo aggiornamento: 10:53

