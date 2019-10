Serie A, Orsato per lazio-Torino. Per Udinese-Roma c'è Irrati

Antonio Giua è l'arbitro designato per Juventus-Genoa, match valido per la decima giornata di Serie A in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 21 all'Allianz Stadium di Torino. Piero Giacomelli dirigerà invece Napoli-Atalanta, in programma sempre il 30 ottobre ma alle ore 19, allo stadio San Paolo della città partenopea.



Gli arbitri della decima giornata di Serie A, in programma mercoledì 30 ottobre alle ore 21:

Brescia-Inter (martedì 29, ore 21): Fabbri;

Cagliari-Bologna: Sacchi;

Juventus-Genoa: Giua;

Lazio-Torino: Orsato;

Milan-Spal (giovedì 31,ore 21):

Piccinini; Napoli-Atalanta (ore 19):

Giacomelli; Parma-Verona (martedì 29, ore 19):

Manganiello; Sampdoria-Lecce: Massa;

Sassuolo-Fiorentina: Mariani;

Udinese-Roma: Irrati.







