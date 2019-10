Serie A, no alla discrezionalità degli arbitri sul Var: serve maggiore uniformità

L’arbitraggio di Massa in Roma- Cagliari è stato un vero disastro e riapre temi su cui non si può transigere: la discrezionalità degli arbitri sull’utilizzo della tecnologia e la mancanza di uniformità non sono accettabili. La Var è uno strumento imprescindibile proprio perché evita errori e corregge interpretazioni sbagliate da parte degli arbitri: il suo utilizzo non può essere gestito a piacere. Figuriamoci da un arbitro, apparso inadeguato, come Massa. Ha totalmente sbagliato la gestione della gara passando senza logica, nell’arco dei 100 minuti di partita, dalla tolleranza alla fiscalità su episodi della medesima valenza, toccando poi il suo massimoquando ha atteso quasi 10’ minuti prima di comunicare la sua (non) decisione: annullare la rete di Kalinic, senza curarsi di andare al Var. La Roma e tutti noi ci interroghiamo poi su quali siano le differenze tra il rigore che ha dato il vantaggio alla squadra di Maran per il mani di Mancini (oltretutto l’azione incriminata parte da una punizione inesistente) e quello non fischiato a Lucioni nella gara contro il Lecce. Se la Roma è furiosa, la Lazio si morde le mani. Pur soffrendo per lunghi tratti il generoso e orgoglioso Bologna di Mihajlovic, ha buttato via una vittoria che sarebbe stata “pesante”. La squadra di Inzaghi non ha pienamente convinto nell’interpretazione della gara e nella prova di alcuni interpreti. La vena di Immobile e irl rigore di Correa andavano sfruttate decisamente meglio. I punti persi in questo modo dalle squadre romane pesano tanto, se è vero che il Napoli ancora non decolla, l’Atalanta corre invece veloce. Inter e Juventus, comeconfermato dal big match, viaggiano ad altre velocità. Per i bianconeri non è una novità, la squadra di Conte anche se sconfitta è sulla buona strada.

