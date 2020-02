Serie A, Maresca per Genoa-Lazio, a Giacomelli Roma-Lecce

Federico La Penna di Roma 1 è stato designato per arbitrare Spal-Juventus, in programma sabato alle 18 nello stadio Paolo Mazza di Ferrara e valida per la 25/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Inter-Sampdoria di domenica alle 20,45 è stata affidata a Maurizio Mariani di Aprilia. Maresca arbitrerà il lunch match tra Genoa e Lazio e Giampaolo Calvarese di Teramo dirigerà Fiorentina-Milan di sabato alle 20,45. Infine, Roma-Lecce di domenica alle 18 è stata assegnata a Piero Giacomelli della sezione di Trieste.



Questi gli arbitri, e gli assistenti, designati per le partite della 25/a giornata del campionato di calcio di Serie A in programma domenica 23 febbraio alle 15.



Brescia-Napoli (domani alle 20,45): Orsato di Schio

(Giallatini-Vecchi/IV Uomo: Marinelli/Var: Chiffi/Avar: Preti

Bologna-Udinese (sabato alle 15): Pasqua di Tivoli

(Cecconi-Pagnotta/Volpi/Di Paolo/Meli)

Spal-Juventus (sabato alle 18): La Penna di Roma 1

(Longo-Prenna/Baroni/Di Bello/De Meo)

Fiorentina-Milan (sabato alle 20,45): Calvarese di Teramo

(Vivenzi-Del Giovane/Giua/Nasca/Carbone)

Genoa-Lazio (alle 12,30): Maresca di Napoli

(Tegoni-Rocca/Abbattista/Massa/Lo Cicero)

Atalanta-Sassuolo: Manganiello di Pinerolo

(Bindoni-Valeriani/Fourneau/Fabbri/Alassio)

Torino-Parma: Abisso di Palermo

(Peretti-Caliari/Illuzzi/Valeri/Schenone)

Verona-Cagliari: Pairetto di Nichelino

(Tolfo-Imperiale/Sacchi/Banti/Preti)

Roma-Lecce (alle 18): Giacomelli di Trieste

(Ranghetti-Bresmes/Massimi/Mazzoleni/Costanzo)

Inter-Sampdoria (alle 20,45): Mariani di Aprilia

(Mondin-Galetto/Piccinini/Aureliano/Passeri).

