Arbitri, Irrati troppo fermo per Doveri bis d'autore

Nel turno infrasettimanale, Var protagonista solo a Parma (gara diretta dal tiburtino Marinelli, alla quarta in A) dove Nasca (varista di ruolo) toglie due gol Gervinho ma fa assegnare un rigore agli emiliani. La prima rete non viene convalidata per un fallo in avbvio di azione, la seconda per fuorigioco. Il fallo da rigore, invece, lo commette Obiang che tocca il pallone con il braccio. Per il resto, solo silent check in un turno,dove i rigori di Spal-Lecce sono tutti di Rocchi (valutazioni ok) e nel quale qualche preoccupazione la suscita Irrati, che soffre i limiti fisici, ormai risaputi, in questa fase calante della carriera. Al di là del metro di giudizio adottato (che non ha convinto) all'Olimpico di Roma ha dato idea che restare troppo seduto davanti al video a fare il Var (dove eccelle, bisogna dirlo) gli ha fatto perdere... il passo. Forse è il cao di pensare di anticipare il passaggio ad arbitro Var, lasciando il posto di internazionale a qualche nuova leva. Come Pasqua, brillante martedì in Brescia-Juventus, o al Maresca visto ieri sera a San Siro, che sembra godere di maggiori chance. A proposito di internazionali, Doveri dopo aver diretto (bene) il derby di Milano, ha fatto doppietta a Firenze (rigore revocato dopo visione dell'azione). Per il romano la stagione è partita con il segno positivo (bene anche al Var) testimonianza di una forma fisica che lo supporta molto, cosa che manca a Irrati. Ieri, è tornato in campo Massa (Valeri lo aveva fatto domenica scorsa) fermato dopo il disastro della prima giornata di campionato in Fiorentina-Napoli.