Serie A, Irrati e Giacomelli simboli di un flop

«Basta, ne abbiamo la tasche piene». Una frase che si è levata come un grido di battaglia da Napoli e Udine (sponda Roma) nei confronti della classe arbitrale, ieri sera (ma anche martedì sera) di nuovo disastrosa. E di un Var che nonostante gli specialisti sembra essere soggetto ad una volontà di affossamento, utilizzando quel protocollo che fino allo qualche mese fa veniva ignorato senza problemi. Inutile negare chesiano in grande difficoltà, perché è sempre più difficile, se non impossibile, giustificare gli errori che ad ogni turno di campionato ormai di susseguono. E non si tratta di sbagli commessi da uno o due elementi, ma di una preparazione che si sta rivelando scadente e insufficiente. Se a sbagliare è un arbitro come Irrati (fermo in mezzo al campo e già con il fiato corto dopo 27 minuti di gioco) vuole dire che se non siamo alla frutta, poco ci manca. Anche Giacomelli a Napoli è stato fortemente contestato, da(espulso) dallo stadio (l'arbitro è uscito a testa bassa e senza guardare in faccia nessuno) e dal Napoli, che è sembrato sul punto di uscire dal campo. «Giacomelli mi ha chiesto di aiutarlo a calmare la situazione», ha rivelato Ancelotti, offrendo spunto per un'altra riflessione: la conferma della mancanza di lucidità didimostrata anche in altri disastri. Due casi-caos, quelli di Udine e Napoli che potevano essere attenuati (se non evitati) con l'intervento del Var. Che, altro dato preoccupante, erano due specialisti,, ovvero(andato a parlare connell'intervallo, cosa inusuale anche se non vitetata...) che si sono ben guardati dall'aiutare Irrati e Giacomelli a commettere errori. Il mancato rigore per il fallo di Kjaer su Llorente (il danese si disinteressa del pallone e va direttamente sullo spagnolo, che per proteggersi allarga il braccio) che ha poi originato il pareggio dell'Atalanta sul Napoli; e l'espulsione affrettata e immotivata di Fazio (il romanista corre con Okaka e mette il corpo a protezione del pallone senza che l'ex romanista entri mai in possesso della sfera) sono le due situazioni scandalo di ieri che pesano anche sulla valutazione della compatibilità di Banti e Mazzoleni con il ruolo di varisti. E pensare che, invece, in Sampdoria-Lecce un altro varista di ruolo, Di Paolo, ha impedito a Massa di sbagliare.