Serie A, Lazio-Fiorentina affidata a Fabbri

L'Aia ha reso note le designazioni degli ufficiali di gara per le partite in programma domani e valide per la 28/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Brescia-Genoa (alle 17,15), arbitro Irrati di Pistoia (assistenti: Tegoni-Cecconi; IV Uomo: Sacchi; Var: Rocchi; Avar: Passeri). Cagliari-Torino (alle 19,30): Mariani di Aprilia (Colarossi-Bottegoni; Marinelli; Pasqua; Lo Cicero). Lazio-Fiorentina (alle 21,45): Fabbri di Ravenna (Ranghetti-Galetto; Calvarese; Mazzoleni; Carbone)

