Serie A, ecco anticipi e posticipi fino alla penultima giornata

Ultimo aggiornamento: 20:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lega di Serie A ha reso noti gli anticipi e posticipi fino alla 18^ e penultima giornata di ritorno del campionato in corso:15^ GIORNATA DI RITORNOSabato 27 aprile 2019 ore 15.00 BOLOGNA - EMPOLISabato 27 aprile 2019 ore 18.00 ROMA - CAGLIARISabato 27 aprile 2019 ore 20.30 INTER - JUVENTUS (*)Domenica 28 aprile 2019 ore 12.30 FROSINONE - NAPOLIDomenica 28 aprile 2019 ore 18.00 SAMPDORIA - LAZIODomenica 28 aprile 2019 ore 20.30 TORINO - MILANLunedì 29 aprile 2019 ore 19.00 ATALANTA - UDINESELunedì 29 aprile 2019 ore 21.00 FIORENTINA - SASSUOLO16^ GIORNATA DI RITORNOSabato 4 maggio 2019 ore 15.00 JUVENTUS - TORINO (õ)Sabato 4 maggio 2019 ore 18.00 CHIEVOVERONA - SPALSabato 4 maggio 2019 ore 20.30 UDINESE - INTERDomenica 5 maggio 2019 ore 12.30 EMPOLI - FIORENTINADomenica 5 maggio 2019 ore 18.00 GENOA - ROMADomenica 5 maggio 2019 ore 20.30 NAPOLI - CAGLIARI (ø)Lunedì 6 maggio 2019 ore 20.30 MILAN - BOLOGNA (ø)17^ GIORNATA DI RITORNOSabato 11 maggio 2019 ore 15.00 ATALANTA - GENOASabato 11 maggio 2019 ore 18.00 CAGLIARI - LAZIOSabato 11 maggio 2019 ore 20.30 FIORENTINA - MILANDomenica 12 maggio 2019 ore 12.30 TORINO - SASSUOLODomenica 12 maggio 2019 ore 18.00 SPAL - NAPOLI (õ)Domenica 12 maggio 2019 ore 20.30 ROMA - JUVENTUS (*)Lunedì 13 maggio 2019 ore 19.00 BOLOGNA - PARMA (#)Lunedì 13 maggio 2019 ore 21.00 INTER - CHIEVOVERONA (#)18^ GIORNATA DI RITORNOSabato 18 maggio 2019 ore 15.00 UDINESE - SPALSabato 18 maggio 2019 ore 18.00 GENOA - CAGLIARISabato 18 maggio 2019 ore 20.30 SASSUOLO - ROMADomenica 19 maggio 2019 ore 12.30 CHIEVOVERONA - SAMPDORIADomenica 19 maggio 2019 ore 18.00 MILAN - FROSINONEDomenica 19 maggio 2019 ore 20.30 NAPOLI - INTER (*)Lunedì 20 maggio 2019 ore 20.30 LAZIO - BOLOGNA (#)(*) Scelta («pick») di data e orario effettuata dal licenziatario dei diritti audiovisivi come da CU LNPA n.12 del 31 luglio 2018;(ø) In caso di qualificazione del NAPOLI alle semifinali di Europa League, e di eventuale successiva richiesta, la gara NAPOLI - CAGLIARI si disputerà lunedì 6 maggio alle 20.30, mentre la gara MILAN-BOLOGNA si disputerà domenica 5 maggio alle 20.30(õ) Il giorno e/o l'orario di disputa dell'incontro potranno subire variazioni all'esito dei risultati della Società impegnata nella competizione europea per club(#) anticipo/posticipo disposto per evitare la concomitanza con altri eventi cittadini caratterizzati da elevata partecipazione di pubblico.