Sabato 25 Maggio 2024, 08:04 - Ultimo aggiornamento: 08:53

La filosofia di Spalletti, se vinci scappa che non puoi fare di meglio, deve aver convinto molti allenatori che è la migliore in assoluto. Luciano lasciò il Napoli dopo lo scudetto, consapevole di quello che sarebbe successo in un club poco abituato a vincere e a riconoscere i meriti degli attori protagonisti. La stessa cosa deve aver pensato anche Thiago Motta, che ha portato il Bologna in Champions dopo averlo raccolto a metà classifica: corteggiato dalla Juve, ha scelto di andarsene e di giocarsi le sue carte da scudetto. Giuntoli, lo stratega di De Laurentiis e ora manager di Elkann, rappresenta una garanzia di successo: ha già preso Di Gregorio dal Monza per farlo crescere in campo internazionale alle spalle di Szczesny e sta trattando anche Colpani dopo aver perso Felipe, che ha scelto il Flamengo. Thiago Motta è l’uomo che qualche giorno dopo il licenziamento di Allegri ha dato il via a un ribaltone che coinvolgerà molte delle panchine di serie A.

IL VALZER

È saltato Pioli, da poche ore, ma si sapeva da tempo che gli americani del Milan consideravano chiuso il ciclo del tecnico emiliano, capace di vincere una scudetto che non era programmato. Meglio cambiare, ha suggerito Ibra: la prossima settimana firmerà un biennale Fonseca, ex Roma. E lo stesso Gasperini, dopo il trionfo di Dublino, per pensarla come Spalletti, ha detto che non è più sicuro di restare a Bergamo, dove gli offrono di tutto. Ma non è una questione di soldi: il tecnico teme che con la conquista dell’Europa League si sia chiusa un’epoca e che per riaprirla ci vogliano grandi investimenti. Lo ha detto anche a Percassi, in un faccia a faccia che dovrà provocare una scelta definitiva: Gasperini a Bergamo fino al 2028 con la garanzia della permanenza di Koopmainers, Ederson e Lookman, o Gasperini a Napoli per ricostruire una squadra devastata dagli eventi? Gasp l’ha definita una bella donna da cui è molto attratto ma a volte conviene accontentarsi di quello che c’è in casa propria. Ieri Percassi ha confermato la tendenza: «Sta andando molto bene, ci rivedremo». Osimhen sostituirà Mbappé al Psg, che è pronto a mettere sul piatto della bilancia anche cento milioni per Kvara: il tecnico sta facendo delle valutazioni proprio su quello che lo aspetterebbe a Napoli e così Manna, nuovo ds del club campano, ha parlato subito con Pioli (occhio, si può chiudere subito) come alternativa a Gasperini. E con Conte la strada rimane aperta.

MINE VAGANTI

Già, Conte, mina vagante come Allegri e Sarri, per mezza Europa. O adesso o tra ottobre e dicembre, saranno i primi candidati a risolvere situazioni di emergenza, anche se Mau, in attesa di una chiamata dalla Premier, è in coda per la Fiorentina e il Bologna, dove in pole c’è Italiano, considerato un ottimo gestore di giocatori tra campionato e coppe. Si tratta di un altro addio suggerito dalla filosofia spallettiana: dopo tre finali consecutive, una di Coppa Italia e due di Conference, meglio cambiare aria anche perché Italiano a Firenze non è poi così tanto amato come Aquilani, ex tecnico della Primavera che ha appena salvato il Pisa e che sarebbe il principale candidato di Commisso per la panchina viola. Il rivale? Palladino, in scadenza con il Monza e deciso a ringraziare Galliani per tutto quello che ha fatto per lui: di meglio non può fare e gli addii di Colpani e Di Gregorio non sono gli indizi migliori per pensare in grande. Alessandro Nesta, stella del Milan di Berlusconi (come Brocchi e Stroppa, che su quella panchina si sono già accomodati), in prima fila per la sostituzione.

E se all’estero va ancora di moda l’allenatore italiano (Farioli ha lasciato il Nizza per l’Ajax), ecco De Zerbi in corsa per il Chelsea con il giovane Maresca, allontanato dal Parma e capace di riportare il Leicester in Premier in una sola stagione. Si è liberato Allegri, all’improvviso: ci pensano gli inglesi e anche i tedeschi del Bayern, ancora in difficoltà per trovare l’erede di Tuchel. Flick al posto di Xavi al Barcellona, dove non hanno tenuto in considerazione il consiglio di Guardiola, che aveva sposato la causa De Zerbi.