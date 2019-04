Bologna-Samp, Cagliari-Frosinone, Empoli-Spal, Genoa-Torino, Udinese-Sassuolo dalle 15 Le Dirette

Ultimo aggiornamento: 13:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va in scena al Dall'Ara la sfida tra Bologna e Sampdoria, match di capitale importanza sia per i padroni di casa per per gli ospiti. I felsinei, 0-0 sul campo della Fiorentina la scorsa settimana, cercano i 3 punti per conservare almeno il quartultimo posto in classifica che a fine anno significherebbe la salvezza, mentre i blucerchiati, dopo il successo nel derby sul Genoa, con una vittoria potrebbero riavvicinare la lotta per un posto in Europa il prossimo anno.Cagliari e Frosinone si affrontano in una partita densa di significati per entrambe le compagini: i sardi, dopo il buon pareggio sul campo del Torino di domenica scorsa, hanno 8 punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dall'Empoli e vincendo oggi potrebbero definitivamente cjhiamarsi fuori dal discorso salvezza. Più complicata la situazione del Frosinone, reduce dalla sconfitta interna con l'Inter, penultimo con 8 punti di ritardo sul quartultimo posto al momento appannaggio del Bologna.E' un vero e proprio spareggio salvezza quello in programma oggi al Castellani tra Empoli e SPAL; i toscani, reduci dall'ottimo 0-0 sul campo dell'Atalanta nel posticipo di lunedì scorso, vogliono i 3 punti per cercare di abbandonare la quartultima posizione in classifica e soprattutto coinvolgere di nuovo gli ospiti nel vivo della lotta per non retrocedere, da cui gli spallini sono momentaneamente usciti dopo la vittoria casalinga sulla Juventus nel match della scorsa giornata di campionato.Genoa e Torino si affrontano a Marassi per la 33esima giornata di campionato. I rossoblù, reduci dalla netta sconfitta subita nel derby di domenica scorsa e al 15esimo posto in graduatoria con 34 punti, hanno bisogno di vincere per non vedersi avvicinare pericolosamente le squadre che seguono in classifica, mentre i granata cercano il riscatto dopo il pareggio casalingo col Cagliari di domenica scorsa per non dover abdicare al sogno di inseguire un posto in Europa per la prossima stagione.Si affrontano questo pomeriggio alla Dacia Arena Udinese e Sassuolo nella partita valevole per la 33esima giornata di Serie A. E' delicata la situazione dei friulani, che dopo avere perso il recupero di mercoledì in casa della Lazio si ritrovano con soli 3 punti di vantaggio sul terzultimo posto occupato dall'Empoli. Emiliani più su in classifica di 5 punti rispetto ai bianconeri, e in cerca di un finale di campionato in cui ritrovare un po' della brillantezza messa in mostra a inizio stagione.