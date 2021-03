Serie A, 29a giornata di campionato: gli arbitri in campo sabato 3 aprile

Al via la 29a giornata di Serie A: Di seguito le designazioni arbitrali per le partite della decima giornata di ritorno del campionato di Serie A, in programma sabato 3 aprile alle 15:

Milan-Sampdoria (h 12.30): Piccinini di Forlì (Mondin-Bresmes/ Rapuano; var 1 Irrati, var 2 Di Iorio);

Atalanta-Udinese: Manganiello di Pinerolo (Rossi L:-Vono/ Ayroldi; var 1 Orsato, var 2 Peretti);

Benevento-Parma: Massa di Imperia (Di Vuolo-De Meo/ Dionisi; var 1 Di Bello, var 2 Del Giovane);

Cagliari-Verona: Doveri di Roma (Costanzo-Tolfo/ Marini; var 1 Nasca, var 2 Lo Cicero);

Genoa-Fiorentina: Maresca di Napoli (Carbone-Vecchi/ Foruneau; var 1 Banti, var 2 Tegoni);

Lazio-Spezia: Giua di Olbia (Cecconi-Scarpa/ Ghersini; var 1 Guida, var 2 Liberti);

Napoli-Crotone: Di Martino di Teramo (Baccini-Berti/ Pezzuto; var 1 Abisso, var 2 Giallatini);

Sassuolo-Roma: Pairetto di Nichelino (Vivenzi-Ranghetti/ Prontera; var 1 Aureliano, var 2 Preti);

Torino-Juventus (h 18): Fabbri di Ravenna (Meli-Alassio/ Sacchi; var 1 Mazzoleni, var 2 Paganessi);

Bologna-Inter (h 20.45): Giacomelli di Trieste (Fiorito-Galetto/ Marinelli; var 1 Di Paolo, var 2 Passeri).

