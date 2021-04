Sergio Ramos si infortuna dopo il match col Kosovo: saltano le sfide in Champions e il Clásico

Sergio Ramos si è infortunato facendo stretching nel dopo partita, contro il Kosovo. La lesione è avvenuta ieri al gemello della gamba sinistra e per questo, fa sapere lui stesso, salterà le sfide di Champions contro il Liverpool (6 e 14 aprile) e l'attesissimo "Clásico" dell'11 aprile contro il Barcellona, oltre al match di campionato di sabato contro l'Eibar.

Il fatto

Un episodio sfortunato, quello del difensore e capitano dei Blancos. Sì, perché di ieri era entrato soltanto all'86' della partita, poi vinta, contro il Kosovo. «Ieri dopo la partita - ha spiegato Sergio Ramos su Instagram - mi sono fermato in campo per allenarmi e mentre facevo stretching ho avvertito un "pizzico" al gemello sinistro. Oggi ho fatto i controlli e ho avuto la conferma che si tratta di una lesione muscolare».

«Se c'è qualcosa che mi fa male - aggiunge - è non poter aiutare la squadra in queste prossime partite della massima importanza, ma non posso fare altro che parlare con franchezza, lavorare duro e animare il gruppo con tutto me stesso», così il difensore del Real Madrid.

