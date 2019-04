Il gigante Sergej torna a guardare gli avversari dall'alto verso il basso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Champions chiama, Sergej risponde. Milinkovic sale in cattedra a San Siro. Qualità in mezzo al campo, strapotere fisico nei contrasti e cinismo sotto porta. In un colpo solo il serbo guarisce il suo mal di gol contro le big e rilancia le ambizioni della Lazio, che ora punta dritta al terzo posto. La prestazione contro l’Inter è d’applausi, come il gol con cui vince il match. Un colpo di testa apparentemente facile, frutto di un movimento perfetto alle spalle di Brozovic. L’inserimento è da manuale del centrocampista moderno, il tap-in da due passi non lascia scampo ad Handanovic e spiana la strada al successo dei biancocelesti. Parte del merito va anche al “Mago” Luis Alberto, che pennella sulla sua testa un assist delizioso. Milinkovic esulta, corre verso la telecamera vicina al calcio d’angolo e bacia l’obiettivo. Altra esultanza particolare dopo quelle con Genoa, Cagliari e Torino all’Olimpico. Contro i grifoni a settembre sfoggiò il saluto del sergente: mano destra sulla fronte, sorriso beffardo e tutti sull’attenti.Con i sardi, tre mesi più tardi, pianse di gioia per un gol atteso da tanto tempo, mentre rabbiosa fu la reazione con i granata. Insomma, ogni rete ha un significato speciale per Milinkovic, chiamato a ripetersi dopo un’annata da incorniciare. Simone Inzaghi gli ha cambiato ruolo: non più rifinitore a ridosso dell’area di rigore, ma prezioso intenditore con Leiva e Luis Alberto nel modulo fantasia. Una posizione che lo penalizza in fase realizzativa, dando più equilibrio alla squadra.«Era da tanto che non segnavo contro una grande» ammette il numero 21 all’intervallo, mai finito sul tabellino dei marcatori contro Milan, Napoli, Inter e Juventus. Con i nerazzurri di Luciano Spalletti (surclassato da Simone Inzaghi), però, aveva un conto in sospeso dall’anno scorso, quando nell’ultima giornata di campionato colpì un palo su punizione e la squadra di Spalletti strappò la Champions alla Lazio. Due mesi fa negli ottavi di coppa Italia, vinti ai rigori dai biancocelesti, un suo intervento al 122’ su D’Ambrosio venne punito con la massima punizione dall’arbitro Abisso: dal dischetto Icardi vanificò il vantaggio di Immobile. Insomma, ieri sera Sergio, così lo chiamano negli spogliatoi a Formello, si è ripreso tutto quello che la sfortuna e gli episodi arbitrali gli avevano tolto. Finora ha collezionato 32 presenze tra Serie A, Europa League e coppa Italia, realizzando tre assist. Sono appena cinque le gare che ha saltato: una per squalifica, due per infortunio. Inzaghi lo considera uno dei suoi fedelissimi e in vista delle ultime nove giornate si aggrapperà ancora a lui, al suo gigante serbo per raggiungere un posto per l’Europa che conta.