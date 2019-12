Doppio colpo in entrata per il Pomezia, che ha salutato alcuni pezzi dell'attuale rosa. Se sono andati via Gamboni e Di Ventura, sono arrivati Damiano Bianco dalla Vis Artena e Claudio Cafiero, difensore dell'89 che aveva iniziato la stagione nel Città di Campobasso. Napoletano di origini, Cafiero ha vestito anche le maglia della Lupa Roma, dell'Aquila e del Latina. Calcisticamente è cresciuto nella Roma.





