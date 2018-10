Sensazioni sgradevoli nel girone B per il Fiano Romano

La formazione rossoblu con un comunicato cerca di accendere i riflettori su presunti torti arbitrali subiti e chiede maggiore attenzione da parte della classe arbitrale

"Anche domenica il Fiano Romano è stato pesantemente penalizzato da alcune incomprensibili decisioni arbitrali. Allucinanti quelle sulle doppie ammonizioni: nel primo tempo non è stata comminata a un difensore del Vicovaro che ha commesso un fallo da rigore su un nostro giocatore lanciato a rete, nella ripresa è stata invece attribuita a Pangallozzi per una presunta simulazione tra lo stupore generale, anche degli avversari. Purtroppo non è la prima volta che il Fiano subisce ingiustizie del genere in questa stagione, appena due settimane fa è capitato anche contro il Cantalice. La sensazione, estremamente sgradevole, è che nel girone B di Promozione ci siano troppe società ambiziose, che DEVONO ottenere risultati importanti per non far saltare i propri programmi. E' inaccettabile che di tutto questo faccia le spese una squadra che, grazie al lavoro di tutti, per la seconda stagione consecutiva cerca con successo di rimanere vicina a concorrenti tanto potenti".

