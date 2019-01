Mister Nanni ha cominciato alla grande la sua esperienza sulla panchina del Semprevisa. Due vittorie in tre gare hanno permesso alla squadra di tornare prepotentemente a parlare di promozione. Il neo tecnico ha analizzato questo momento positivo: "I giocatori stanno rispondendo bene ed hanno fatto una grande gara. Sto cercando di entrare nella testa di ognuno di loro, per capire bene dove bisogna lavorare. Sono onorato di far parte di una società gloriosa come il Semprevisa. La prima cosa è capire bene la situazione. Bisogna comprendere cosa è successo prima, perché si è arrivati ad un cambio e cosa manca. E' necessario entrare nella testa dei giocatori, nei loro orari, nel loro modo di allenarsi".

Quali sono le possibilità di promozione del Semprevisa?

"Spingeremo al massimo fino all'ultima partita. Allenare i dilettanti non è semplice, ci sono problematiche di orari, di lavoro e di vita privata. Ma il nostro desiderio è di dare sempre il massimo da qua alla fine e vedere a Maggio dove saremo arrivati".

Ultimo aggiornamento: 17:56

