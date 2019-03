© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Le grandi squadre hanno tutte un valore in comune: non mollano mai. Non esistono competizioni di prima fascia e trofei di secondo livello». L’umore è alto in casa della Vis Sezze che arriva al primo spartiacque della stagione: alle 15 si giocherà il match d’andata delle semifinali di Coppa Italia: al Tasciotti (ingresso gratuito) arriva la Compagnia Portuale Civitavecchia, che nel girone A occupa il terzo posto in classifica a quota 65, a -5 dalla vetta occupata dal Corneto Tarquinia. Vetta che nel raggruppamento C è invece nelle mani salde della compagine lepina, che vede sempre più vicino il traguardo Eccellenza. A sei turni dall’epilogo i rossoblu guidano con 64 punti, mantenendo un vantaggio di quattro lunghezze sulla Luiss e di sei sull’Atletico Morena.L’ex leader Fiumicino è attardato e rischia di compromettere il sogno play-off. «Pensiamo adesso alla Coppa e poi proveremo ad allungare anche in campionato», afferma il bomber lepino Lorenzo Fiorini, che grazie alla doppietta firmata nella trasferta contro la Polisportiva De Rossi è salito a 13 centri. Intanto sempre nella giornata di domani ci sono due recuperi in Ciociaria nel girone D del campionato di Promozione: lo scontro salvezza Alatri-Hermada e Monte San Giovanni Campano-Formia, con i biancazzurri tirrenici a caccia del tris dopo la doppia affermazione nei derby contro Pontinia e Terracina.