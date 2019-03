© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla Corneto Tarquinia non lo dicono, ma sognano l'accoppiata vincente Campionato - Coppa. Archiviato il successo neld derby contro il Bomarzo per 3-0 e sempre al primo posto del girone A, la squadra rossoblù si è subito concentrata sull'impegno di mercoledi in casa contro il Paliano ( ex capolista C), valida per la gara d'andata delle semifinali di Coppa Lazio in programma allo stadio Bonelli di Tarquinia con in inizio alle15. Il tecnico Stefano Del Canuto non potrà contare sul contributo dell'esterno Gravina (squalificato) e della punta Raffaeli (infortunato). C'è molta fiducia nel club tirrenico.« L'importante è partire con il piede giusto e sfruttare al massimo il fattore campo - ha detto il presidente Rinaldo Santori - poichè è molto importante presentarsi nella gara di ritorno con un risultato che ti da una certa tranquillità. Ci confrontiamo con un avversario di rango e pertanto occorre tenere alta l'attenzione in tutti e cento ottanta minuti. Ho fiducia nel ragazzi e nel tecnico poichè tutti vogliamo raggiungere la finale. Io per primo».Come tutte le gare di Coppa la società ha deciso di non far pagare il biglietto neanche questa volta.« Speriamo di avere un pubblico più numeroso del solito» ha concluso Santori.“Convocati sulle tribune tutti i ragazzi del settore giovanile.Il ritorno è fissato per il 24 aprile.