Selvaggio nuovo allenatore dell'Aprilia, domani la presentazione

Dopo l’esonero di mister Feola, seguito a quello di Venturi, la terza guida stagionale dell’Aprilia Racing Club sarà Pino Selvaggio. Per Selvaggio si tratta di un ritorno con Antonio Pezone. Prima dell’esperienza con il Racing Club in Eccellenza e con gli Allievi Regionali, con Giovanissimi e Allievi Nazionali del Latina, l’allenatore ha guidato il Castel di Sangro e il Formia in Eccellenza. Domani alle 18.00 ci sarà la presentazione alla stampa presso lo stadio Quinto Ricci di Aprilia. Nell'occasione saranno presentati anche Fabrizio Liberti e Maurizio Miele, che comporranno insieme al nuovo allenatore lo staff tecnico delle Rondinelle.

