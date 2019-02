© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova sconfitta esterna dell’SFF Atletico in quel di Cassino (1-0). La seconda battuta d’arresto vede i tirrenici allontanarsi dalla zona playoff nel girone G di serie D, alla vigilia del confronto infrasettimanale che vedrà il complesso di mister Pierluigi Vigna affrontare mercoledì, ore 14:30, al “Paglialunga” la capolista Lanusei. Allo stadio “Salveti” di Cassino i rossoblù cedono di misura con un gol-lampo di Tirelli dopo soli tre giri di lancetta dal fischio d’avvio della giacchetta nera di Rimini. L’Atletico ha reagito con carattere ma l’assenza di quattro pedine importanti del calibro di Sevieri, Tortolano, Nanni e di Esposito ha pesato come un macigno sulla manovra del team del presidente Davide Ciaccia. Alla fine i tirrenici recriminano per una clamorosa traversa colpita da Neri e per un gol annullato.IL MISTER VIGNA: «SI E’ SENTITA L’ASSENZA DI 4 TITOLARI»«Purtroppo è stata fatale la disattenzione nei primi minuti di gioco – commenta l’allenatore Vigna a fine partita -. Sotto di un gol abbiamo proseguito il match con il giusto atteggiamento e nel secondo tempo abbiamo cercato più volte di andare al gol. Il direttore di gara ha annullato una nostra rete per sospetto fuorigioco. La squadra ha mostrato una grossa prova di carattere e la traversa ci ha negato la gioia del pari. Obiettivamente ci ha detto male e siamo stati sfortunati. Inoltre, non siamo stati cinici nel sfruttare le occasioni create, lavoreremo anche su questo nei prossimi giorni. La voglia di riprendere la partita c’è stata ma si è sentita la mancanza di giocatori esperti. Mi auguro di recuperare Sevieri e Tortolano per l’importante match di mercoledì contro il Lanusei».FORMAZIONICASSINO: Palombo, Mattera, Di Filippo, Carcione, Lombardi, Ricamato, Prisco, Tirelli, Tomassi, Marcheggiani, Nocerino. A disp.: Della Pietra, Tribelli, Reali, Zegarelli, Delicato, Miele, Di Sotto, Darboe, Scibilia. All.: Urbano.SFF ATLETICO: Galantini, Campanella, Gagliardini, Colacicchi, Di Emma, Pompei, Ortenzi, Santarelli, Neri, Formilli, D'Andrea. A disp.: Macci, Cotani, Rizzi, Tornatore, Karas, Papaserio, Donnarumma, Clementucci, Demofonti. All.: Vigna.ARBITRO: Villa di Rimini.Assistenti: De Gregorio di Isernia e De Santis di Campobasso.MARCATORE: 3'pt Tirelli.