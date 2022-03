Napoli, Spalletti e la volata scudetto: «Vinciamo a Udinese senza fare troppi calcoli»

Un finale avvincente per regalarsi lo scudetto. E’ l’obiettivo neanche tanto nascosto del Napoli. Luciano Spalletti lo ha sintetizzato alla vigilia della sfida di domani contro l’Udinese: «Abbiamo nove storie da scrivere e da raccontare e vogliamo affrontarle senza il freno a mano tirato. Lo dobbiamo ai nostri tifosi. Percepiamo l’entusiasmo della gente sia nelle gare al Maradona che in trasferta». Il Napoli vuole ottenere il massimo, ma la filosofia di Spalletti è sempre la stessa: «Adesso pensiamo soltanto all’Udinese. La squadra friulana nasconde tante insidie, è stata costruita bene da Pierpaolo Marino. Può essere pericolosa nelle ripartenze e noi dobbiamo stare attenti. Servirà qualcosa in più da parte nostra per fare la differenza». Spalletti non si sbilancia sulle percentuali scudetto: «Le prime quattro della classifica hanno il 25% di possibilità, poi qualcosa può cambiare se consideriamo i punti. L’Inter, ad esempio, ha una partita in più da giocare». L’occasione del Napoli è importante: «Sappiamo bene che non sarà sempre possibile stare lassù e giocarsi questo obiettivo, quindi daremo tutti il massimo. Vedremo se basterà a vincerlo. I giocatori a scadenza? Nessuno in realtà bada a questo e parlo proprio dei diretti interessati. La partecipazione di tutti è davvero incredibile».

Probabile formazione Napoli

Spalletti ha le idee chiare, ma non dà indizi: «Ho già deciso i titolari, stavolta non ho nessun dubbio». Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3: «Utilizzeremo questo assieme ad un po’ di 4-2-3-1, tanto cambia talmente poco”. L’unica novità sarà il rientro di Lorenzo Insigne: «L’ho visto bene quando è entrato al Bentegodi e nella partitella del lunedì. Ho un solo problema con lui: tra tre mesi non sarà a disposizione perché andrà via. Mi sarebbe piaciuto averlo ancora». Lozano potrebbe giocare a destra: la presenza del messicano è importante per supportare al meglio Osimhen: «L’attacco alla profondità è un aspetto fondamentale, ci stiamo lavorando tanto. I diffidati? Non pensiamo a preservare nessuno, noi domani dobbiamo vincere».