Codacons: «La Figc assegni lo scudetto del 1914/15 alla Lazio»

Il campionato è appena finito, a parte l'appendice spareggio salvezza tra Spezia e Verona, ma un altro attende ancora la parola fine. Ed è quello della stagione 1914/15, una data cara ai tifosi della Lazio, quella della stagione in cui da tempo si aspetta di vedere il nome Lazio accanto a quello del Genoa unico vincitore, finora, di quel titolo. Il Codacons ha presentato una istanza d’accesso alla Figc a sostegno dei tifosi Lazio chiedendo, in una lettera ufficiale, l'assegnazione del torneo anche alla Lazio. «Nel 2015 numerose associazioni che ruotano attorno al mondo Lazio – recita la nota del Codacons – con il sostegno di numerosi supporters biancocelesti, presentavano alla Federazione richiesta di riconoscimento ex aequo dello scudetto tra il Genoa e la S.S. Lazio. La richiesta veniva valutata positivamente dalla FIGC la quale nel 2019 promise la nomina di una commissione storica. Allo stato attuale, non c’è ancora una pronuncia definitiva sul tema. Per questo il Codacons chiede di fare chiarezza sulla vicenda al fine di far prevalere giustizia e correttezza anche in ambito calcistico e tutelare i diritti di tutti gli appassionati di calcio e degli stessi supporters della Lazio».