Inter e Juve, ma non solo: con Lazio e Roma lo scudetto si fa in quattro

Parlare di testa a testa, per il campionato italiano, è già una ottima notizia. E di questo ormai ne siamo tutti consapevoli: le maggiori pretendenti per lo scudetto sono Inter e Juventus, ad oggi prime in classifica con 42 punti. Ma sarà così fino alla fine? Probabile, ma non così sicuro. La Lazio si è chiamata dentro e ne ha ogni diritto. 1) Perché ha consapevolezza dei propri mezzi. 2) Ha giocatori di qualità e un calcio solido. 3) Perché ha trentasei punti, quindi sei meno delle prime della classe, ma con una partita da recuperare (il 5 febbraio) contro il Verona, con la possibilità di averne solo tre di differenza. Quindi, siamo a due più un’eventuale outsider. La Roma, attualmente quarta, è indietro con 35 punti, quindi ben sette da Inter e Juve. Tanta roba. La squadra di Fonseca ha - così come la Lazio - come obiettivo la Champions e al pari della formazione di Inzaghi può tenere aperto pure l’altro scenario, quello del primo posto.MEZZO ABISSOIl distacco non è abissale, ovvio che le difficoltà sono tante, comprese quelle legate all’organico, come noto, ricco di criticità legate al numero degli infortunati. Gennaio è il mese decisivo, non tanto per capire chi vincerà lo scudetto, quanto per avere un’idea chiara su chi lo potrà davvero inseguire. Da domenica al 26, sono quattro giornate, nelle quali ci saranno alcuni scontri diretti fondamentali. Una delle chiavi scudetto la tiene il Napoli, che affronterà nell’ordine, Inter, Lazio e Juventus, solo con i biancocelesti giocherà fuori casa (ha già affrontato la Roma e perso all’Olimpico due mesi fa). Il Napoli si gioca il futuro, capirà se potrà rientrare almeno nella lotta per il quarto posto e sarà arbitro del destino degli altri. Interessante sarà proprio la giornata successiva a quelle del 5-6, perché oltre a Lazio-Napoli il calendario metterà davanti sia Roma e Juve, sia Inter e Atalanta, perfettamente in grado di andare a prendere punti a San Siro. La prima di ritorno è di scarico, le big affrontano squadre di medio-bassa classifica: Juve-Parma, Lazio-Samp, Lecce-Inter e Genoa-Roma. La seconda di ritorno, appunto il 26 gennaio, c’è il derby della Capitale, la Juve al San Paolo contro il Napoli e l’Inter riceve la rivelazione Cagliari. In quella data ne sapremo di più, soprattutto sul futuro della Roma o sui sogni di gloria della Lazio, che ha già battuto la Juventus qualche settimana fa, sia in campionato sia in Supercoppa. Fa un certo effetto ritrovarsi a fare certi discorsi così ambiziosi, dal momento che il campionato italiano ci aveva abituato a una corsa in solitaria, almeno da sette anni a questa parte.MAI NESSUNO MAIMai nessuna squadra - a parte il Milan, competitor della prima Juve di Conte e il Napoli di Sarri in una stagione contro Allegri - era mai stata in grado di insidiare lo strapotere dei bianconeri, che appunto, da Conte (2011) ad oggi, passando per Max, hanno sempre vinto senza grossi problemi il campionato italiano. Conte oggi sta portando l’Inter a competere per il titolo e fino a questo momento la missione è riuscita, vincerlo sarà un’altra storia. Il paradosso è che in Italia il campionato è tornato combattuto, mentre in Premier si registra lo strapotere del Liverpool. Per questo soprattutto la Lazio e di conseguenza la Roma possono sognare. Aspettando gennaio, il mese della griglia definitiva.